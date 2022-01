Hoppgutta med stikk mot Johaug og Idrettsgallaen: – En tidligere dopingdømt i en veldig liten idrett

Johann André Forfang (26) og Daniel André Tande (27) kommer med et verbalt stikk mot både Therese Johaug (33) og Idrettsgallaen i hoppguttas nyeste podkastepisode.

STIKK: Johann André Forfang kommer med stikk mot Therese Johaug i hoppguttas nyeste podkastepisode.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

– Skal jeg være helt ærlig ... jeg husker ikke helt hvilken situasjon det var, men det begynner å bli en del år siden jeg mistet lite grann respekt for Idrettsgallaen. Så jeg gidder ikke å bry meg med det lenger, sier Daniel André Tande i podkasten «Hoppcast» og fortsetter:

– Jeg føler det er litt for mange priser som går til personer som strengt talt ikke skulle vært nominert i det hele tatt. Litt sånn å falle og grave seg ned her, så jeg skal ikke si så mye mer.

Lagkamerat Johann André Forfang overtar ordet i podkasten som ble sluppet dagen etter Idrettsgallaen:

– Jeg kan nevne at det er ganske mange bra kvinnelige idrettsutøvere i Norge, men prisen i går gikk til en tidligere dopingdømt i en veldig liten idrett.

GALLAKRITIKK: Daniel André Tande er kritisk til nominasjonene på Idrettsgallaen.

Therese Johaug vant prisen for årets kvinnelige utøver etter å ha tatt fire gull under ski-VM 2021. I 2016 testet hun positivt på det anabole stereoidet clostebol. Årsaken var ifølge Johaug bruk av krem mot solforbrent leppe.

Langrennsstjernen ble først utestengt i 13 måneder av Domsutvalget i Norges idrettsforbund. Det internasjonale skiforbundet (FIS) var ikke fornøyd med straffen og anket, noe som førte saken til CAS (Den internasjonale voldgiftsdomstolen for sport), hvor hun ble utestengt fra all idrett i 18 måneder.

Fakta Clostebol Ifølge Store Medisinske Leksikon er clostebol et syntetisk fremstilt androgent anabolt steroid (AAS), kjemisk beslektet med det mannlige kjønnshormonet testosteron. Etter det Legemiddelverket kjenner til er produktet til salgs i kosmetikk i Italia og Brasil. Stoffet står på WADA-listen over forbudte stoffer. En rekke utøvere har blitt utestengt for bruk av dette stoffet, blant annet den italienske beachvolleyball-spilleren Viktoria Orsi Toth, som derfor ble utestengt fra Rio-OL nylig. I 2013 testet også den italienske syklisten Stefano Agostini positivt for substansen. Han forklarte, som Johaug, den positive dopingprøven med kremen Trofodermin. Les mer

– Jeg ønsker ikke å utdype noe mer, sier Forfang da VG konfronterer ham med uttalelsen i podkasten.

VG har vært i kontakt med Therese Johaugs manager, Jørn Ernst, som sier at hverken han eller Johaug selv ønsker å kommentere utsagnene.

Juryleder for idrettsgallaen og toppidrettssjef Tore Øvrebø og langrennssjef Espen Bjervig ønsker heller ikke å kommentere saken.

Landslagssjef for hopplandslaget Clas Brede Bråthen sier til VG at forbundet ikke har noe redaksjonelt ansvar for podkasten.

– Det er voksne gutter som må stå inne for sine egne meninger. Dette er uttalelser som de kommer med, og vi legger ikke noe bånd på dem. Og vi har ikke redaksjonelt ansvar i den podkasten. De velger å kjøre de sakene de selv ønsker å kjøre, sier landslagssjefen.

VG har ikke lykkes med å komme i kontakt med Daniel André Tande. Marius Lindvik og Halvor Egner Granerud var også med i podkasten.