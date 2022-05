Ustoppelige Real Madrid slo nedenfra igjen – Liverpool sløste: – Vi fortjener å vinne

SAINT-DENIS (VG) (Liverpool – Real Madrid 0–1) Han er vidunderbarnet blant ellers svært voksne lagkamerater, og 21 år unge Vinícius Junior sikret at rojalistene fra Real Madrid forblir Europas fotballkonger.

Han scoret den over en halvtime utsatte finalens eneste mål og skjøt samtidig den spanske storheten til sin 14. tittel i 17. finale den gjeveste europacupen – tall som ingen andre er i nærheten av.

– Jeg kan ikke tro det. Jeg tenker vi har hatt en fantastisk sesong. Det var en vanskelig kamp og vi led mye. Men med alle kampene vi har vært gjennom, føler jeg at vi fortjener å vinne, sier Real Madrid-trener Carlo Ancelotti til BT Sport etter sin rekordsterke fjerde Champions League-tittel som trener.

Syv minutter før midnatt løftet klubbkaptein Marcelo, uten spilletid i finalen, det største trofeet i Fotball-Europa, mens Ancelotti spaserte rundt i konfettien på Stade de Frances nylagte gress med vinnermedaljen rundt halsen.

– Jeg er en rekordmann. Jeg er heldig som fikk komme hit. Det er en fantastisk klubb med spillere som har enorme ferdigheter og de har mye karakter mentalt, fortsetter den italienske pokalgarantisten.

SEIERSOMFAVNELSEN: Luka Modric og Carlo Ancelotti kunne juble sammen etter at Real Madrid vant Champions League for 14. gang.

Ancelotti så at ny historie ble skrevet med klassisk Real Madrid-signatur denne våren: De har stått der med blåveis og den ene armen i fatle, men slått dødelig fra seg med den andre.

Akkurat det skjedde også på Paris nord lørdag kveld: Liverpool presset, skapte sjanser (8 totalt) og var en Thibaut Courtois fra å få satt nådestøtet, inntil Martin Ødegaards gamle Castilla-kamerat Federico Valverde banket ballen på tvers av Liverpool-feltet etter 59 minutters spill.

På bakre stolpe kom motsatt ving – brassen Vinícius – og lurte seg inn bak ryggen på Trent Alexander-Arnold og avsluttet den søramerikanske kombinasjonen til seiersmålet, som både gjorde kål på Liverpools trippeldrøm og klubbens råsterke forsvarsstatistikk i finaler:

Siden nettopp Real Madrid puttet tre i 2018, har hverken Tottenham, Flamengo eller to ganger Chelsea maktet å score på Jürgen Klopps Liverpool i de største kampene, men etter over 509 minutter med stengte finalebur fant Vinícius Junior nøkkelen.

Grafikk: www.sofascore.com

Akkurat på samme måte som har de låst opp det ene Premier League-forsvaret etter det andre i utslagsrundene og slått fra seg når man knapt kunne tro det: I semifinalen mot Manchester City var de ute frem til overtid av andre kamp, i kvartfinalen mot Chelsea var de ute da 170 av 180 minutter var spilt, og mot PSG i 8-delsfinalen lå de tynt an frem til fenomenale Karim Benzema radet opp et hattrick den siste halvtimen.

Sesongens siste kamp skulle også by på dramatikk, også av den uønskede sorten, da opptakten ble en 35 minutters utsettelse på grunn av en rekke fans ikke hadde kommet inn på stadion til opprinnelig avsparkstid.

Deretter ble den sørlige svingen av finalearenaen ble mer og mer rødmalt, trommene fra den hvite delen tok også god plass, men rent spillemessig fremsto Liverpool som om de hadde verket etter å få startet finalen.

Men raskt ble de minnet på at en gigant måtte i gulvet for også å ta selve tungvektstittelen og sitt tredje trofé i år. Real Madrids Thibaut Courtois har vært betydelig større enn sine to meter denne våren, ingen keeper hadde statistisk reddet mer denne Champions League-sesongen, og tallene ble enda sterkere etter finalen:

Grafikk: www.sofascore.com

Han var nede og parerte Mohamed Salahs høyrebensforsøk fra kort hold, oppe i strekk og stanset samme mann da venstrefoten ble testet fra lengre hold, og sto riktig plassert da egypteren satte frem hodet på sitt hattrick av sjanser i 1. omgang.

I tillegg hadde belgieren hjelp av stangen da håndflaten hans slo omgangens største sjanse i metallet: Sadio Mané trakk seg elegant forbi både Casemiro og Éder Militão og skjøt i korthjørnet, men Courtois rakk både avslutningen og stolpereturen etter 21 minutter.

Liverpool hadde alt, Real Madrid er som farligst når de er ingenting, og sånn sett var det ikke overraskende at Karim Benzema helt plutselig truet.

fullskjerm neste 1 av 8 Foto: Kirsty Wigglesworth / AP

David Alaba løftet en perfekt ball over Liverpool-forsvaret, Benzema dempet og slo inn da avslutningsvinkelen ble for vanskelig. Keeper Alisson og Konaté kålet i hverandre, Valverde prøvde å skyte, Fabinho kastet seg inn og ballen trillet tilbake til Benzema, som satte ballen i mål. Men – etter å ha målt opp det knappe skillet mellom on- og offside og konkludet med at motspiller Fabinho ikke spilte ballen bevisst – klubbet videodommeren (VAR) ned det som ville vært Benzemas 45. mål denne sesongen. Dermed målløst til pause.

2. omgangen fortsatte på samme måte. Courtois stoppet Liverpool alene både på 0–0 og 1–0 – Salah ble nektet tre ganger, innbytter Diogo Jota én gang.

Det hjalp ikke at et vanvittig kor bak belgierens mål brølte i gang «You’ll never walk alone» i overtidsminuttene for å jage frem de røde en siste gang. Finalens store spiller plukket også enkelt ned den siste corneren, som også ble det siste reelle forsøket, og sammen med Vinícius Junior deler han matchvinnerstempelet fra finalen i Saint-Denis.

VG PÅ FINALEN: Reporter Øyvind Herrebrøden på Stade de France utenfor Paris.