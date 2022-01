EM-klar Bergerud: – Helt outstanding

SNART MESTERSKAP: Torbjørn Bergerud gleder seg til EM-åpningen mot vertsnasjonen torsdag.

KOŠICE (VG) I EM-generalprøven rant målene inn bak Torbjørn Bergerud. Men sånn har høsten slettes ikke vært for landslagskeeperen. 27-åringen har selvtilliten i orden foran EM-åpningen mot Slovakia torsdag.

– Han har vært helt outstanding. Virkelig, virkelig god. Den beste keeperen i Danmark. GOG har ikke tapt en kamp og det er også på grunn av at Bergerud har vært så bra, sier Joachim Boldsen – dansk EM-ekspert for TV 3 og Viaplay – til VG.

GOG fra Fyn leder ligaen med åtte poeng på sist sesongs Champions League-finalist Aalborg.

– Det har gått fint. Jeg har stått stabilt godt. Sammen med resten av laget har jeg vært en god bidragsyter til at vi har dratt i land en god del seire, sier Bergerud på plass i Slovakias nest største by Košice.

Overgangen til dansk liga har vært en ren suksess etter tre varierende år i tyske Flensburg.

– Bergerud er god hvis han helt sikkert er førstekeeper. Det er han på landslaget, det er det var han i Holstebro, det er han i GOG nå, men det var han ikke i Flensburg, mener tidligere Flensburg-spiller Boldsen. I Flensburg hadde bosniske Benjamin Buric rangen.

Fakta Norges gruppespill Torsdag 13.1: Norge – Slovakia (kl. 20.30) Lørdag 15.1: Norge – Russland (kl. 20.30) Mandag 17.1: Litauen – Norge (kl. 20.30) Les mer

– Det har vært deilig å få en klar og tydelig rolle som førstemålvakt igjen. Det har betydd mye, sier Bergerud selv. Han har reddet 34,3 prosent av skuddene i spill og 26,5 prosent av straffene, ifølge ligaens hjemmeside. Det er sterke tall.

Bergerud avsluttet sist EM med en forrykende bronsefinale, men var ustabil i både fjorårets EM og OL. Tokyo ble avsluttet med bare tre redninger mot Danmark i kvartfinalen. Denne høsten har Norge tapt to ganger for EM-favoritten uten at Bergerud har fått klaff. Generalprøven før EM ga et slemt 10-målstap.

– Det er feil lag å spille dårlig mot. Men jeg synes det har vært en gøy høst med mye spilletid. Det har vært veldig godt å spille på seg masse selvtillit, sier han.

Slovakia i EM-åpningen er et helt annen skål. Christian O’Sullivan tar over som norsk landslagskaptein i EM. Playmakeren bør styre Norge til seier torsdag.

Vertsnasjonen har tre spillere ute med corona og måtte avlyse begge oppkjøringskampene mot Østerrike sist uke. Slovakia spilte sin siste sluttspillkamp for 10 år siden og har aldri vunnet en EM-kamp på ni forsøk.

– Men jobben skal gjøres, minner den 199 cm høye målvakten om. «Lillegutt» fikk en hilsen fra mamma Jette i sist EM:

Til tross for GOG-suksessen vender han nesen mot Trondheim og Kolstad-prosjektet kommende sommer.

– Med de planene som er lagt, har jeg alle muligheter til å fortsette utviklingen. Hele pakken er bra, sier han om storsatsingen der Sander Sagosen får superlønn for å komme hjem. Bergerud får helt sikkert også godt betalt.

Det er heller ikke noe minus at kjæresten Karoline Dahl kommer fra Trondheim.

– Det passer helt perfekt, sier Bergerud, oppvokst i Åros i Røyken.

EM-HELT: Torbjørn Bergerud var Norges beste spiller da medaljen ble sikret i bronsefinalen for to år siden.

GOG hadde et kraftig corona-utbrudd før jul. Men Bergerud har ikke vært smittet. Mens en iskald vintervind feide rundt gatehjørnene i Košice tirsdag, snakket han med VG på telefon. Coronasmitten herjer hos flere EM-nasjoner enn Slovakia.

– Jeg har på mirakuløst vis klart å holde meg unna, sier Bergerud.

Herrelandslaget unngikk smitte både i VM og OL i 2021 og har heller ikke hatt smitte i troppen på samlinger.

– Hvis vi fortsetter samme smittevern og passer på, så regner vi med at det skal gå bra, sier redningsmannen.