Nedrykksdrama i Premier League: – Innstilt meg på nedrykk

Det er nervøs stemning hos de norske supporterklubbene før det søndag blir klart hvem av Leeds og Burnley som må ta den tunge turen ned i Championship.

I FARESONEN: Leeds-spiller Raphinha tok seg et øyeblikk for seg selv etter sesongens siste hjemmekamp mot Brighton sist.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

– Det skal mye til. Leeds må ta poeng og Burnley må i hvert fall ikke vinne. Jeg har nok mer eller mindre innstilt meg på nedrykk, sier Anders Palm, leder av Leeds Uniteds skandinaviske supporterklubb, til VG.

Søndag avgjøres det om hans elskede Leeds eller Burnley tar følge med Norwich og Watford ned fra Premier League.

Før den siste serierunden ligger Burnley på den siste trygge plassen med 35 poeng. Leeds ligger under streken med like mange poeng, men med langt verre målforskjell. Burnleys målforskjell er 20 mål bedre.

Dermed må Leeds ta flere poeng borte mot Brentford enn Burnley tar hjemme mot Newcastle for å berge plassen.

– Det er ikke over før det er over, og mye kan skje i fotball, men realistisk har de fleste supporterne innstilt seg på det blir nedrykk, sier Palm.

– Det er nervøst. Jeg tror det beskriver alt, sier Simon Rønneberg, ansvarlig redaktør og skribent i Burnleys norske supporterklubb, til VG.

Spesielt et scenario skremmer Rønneberg:

– Det står skrevet i stjernene at Chris Wood scorer for Newcastle og sender Burnley ned, sier han om spissen som gikk fra nettopp Burnley i vinter.

KAN SPILLE EN VIKTIG ROLLE: Chris Wood spilte for Burnley fra 2017 til 2022. Nå kan Newcastle-spilleren skyte gamleklubben ned en divisjon.

Leeds rykket opp før forrige sesong, etter 16 år utenfor Englands øverste nivå. I sin første sesong tilbake i Premier League ble det en imponerende niendeplass, mens denne sesongen har blitt en overlevelseskamp.

Mye av årsaken til fallet mener Palm har med at laget ikke ble betydelig forsterket i fjor sommer, i tillegg til at laget aldri kom inn i en flyt fra sesongstart.

– Det er stort sett Championship-spillere som har vært ryggraden til dette laget. Det går en grense for hvor gode spillere som Stuart Dallas og Luke Ayling kan bli. De fikk tatt ut maksimalt i fjor, og de som har kommet inn har ikke stabilisert seg eller løftet laget, sier Palm.

Begge lag sparket manageren

I løpet av vårsesongen har både Leeds og Burnley kvittet seg med store personligheter på trenerbenken.

I februar ble Marcelo Bielsa sparket i Leeds, mens Burnley kvittet seg med Sean Dyche etter nesten ti år i april.

– Personlig mener jeg at det kom et eller to år for sent. Dyche fortjener en statue, men han var der for lenge. Han gikk tom for ideer, og resultatene viste det, sier Rønneberg.

– Jeg synes ikke det var en riktig avgjørelse. Med en trener som Bielsa er alt så innøvd og sitter sånn i spillerne. Det trengs lengre tid på å endre noe sånt. Med tolv kamper igjen tror jeg det var for sent til å gjøre noe. For å få effekt av det, burde det vært gjort tidligere, sier Palm.

BYTTET UT: Sean Dyche og Marco Bielsa gjorde begge store ting i henholdsvis Burnley og Leeds, men i vår sa det stopp.

Inn dørene på Elland Road kom amerikaneren Jesse Marsch. Det har gitt tre seire, tre uavgjort og fem tap på elleve seriekamper.

– Det er ikke det Leeds som vi har sett tidligere. For meg er det ikke like attraktiv fotball å se på. De har ikke spilt så mange gode kamper. De har tatt noen seire, men det har vært mot Norwich og Watford som «alle» slår – i tillegg til den litt heldige borteseieren mot Wolverhampton, sier Palm.

Alt i egne hender

Da Burnley sparket Dyche lå de fire poeng unna trygg plass med åtte kamper igjen. Siden har det blitt elleve poeng under Michael Jacksons ledelse, og Burnley har tatt steget opp på sikker plass.

– Det har vært inspirerende, og han har vært et friskt pust. Han har gitt motivasjon til spillerne og gjort en god jobb, sier Rønneberg om Jackson.

Med torsdagens 1–1-resultat borte mot Aston Villa tok Burnley det ene poenget som sendte dem forbi Leeds på tabellen. Dermed har Jacksons mannskap alt i egne hender i jakten på Burnleys syvende strake sesong på øverste nivå.

– Det blir å bite negler foran tv-en. Jeg grugleder meg. Skulle vi rykke ned har det vært et fantastisk eventyr. Berger vi plassen håper vi å gjøre det bedre neste sesong, sier Rønneberg.

– Det blir tøft. Selv om Newcastle har vært gode er det ikke umulig at Burnley får meg seg noe. Oddsen er dårlig, men vi får ta det som en ekstra opptur om det går veien. Om vi rykker ned på målforskjell er det litt traurig, sier Palm.

Publisert Publisert: 22. mai 2022 08:20 Oppdatert: 22. mai 2022 08:36