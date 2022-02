Knekt Karlsson i mål nesten halvannet minutt bak Johaug: – Hadde ingenting å gi

ZHANGJIAKOU/OSLO (VG) Mens Kerttu Niskanen og Therese Johaug gjorde opp om gullet i sitt tiendelsdrama, gikk Sverige-håpet Frida Karlsson som totalslakt over målstreken.

KARLSSON I KJELLEREN: Sveriges Frida Karlsson falt sammen i målområdet etter å ha blitt nummer

Svensken ble bare nummer 12 – knust med gigantiske ett minutt og 21 sekunder over de 10 kilometerne i intervallstart i klassisk av de to nordiske konkurrentene.

Etter målpassering falt Karlsson sammen i snøen og måtte hjelpes opp av to personer fra det svenske støtteapparatet.

– Det er tungt. Jeg hadde ingenting å gi i dag. Det var frustrerende. Jeg hadde ikke krefter etter det som skjedde lørdag. Håpet er det siste som forsvinner. Det var derfor jeg startet, forklarer Frida Karlsson til VG.

Dermed har det ikke vært den svenske yndlingens OL så langt. På 15-kilometeren med skibytte – også vunnet av Johaug – ble det femteplass, og etterpå forklarte hun med at hun hadde følt seg svimmel.

Etter intervallstarten så det altså heller ikke bra ut for Karlsson etter målpassering. På vei gjennom intervjusonen ble hun tett markert av Sveriges medieansvarlige.

– Det er kjipt når jeg har jobbet så lenge for det, sier hun.

– Er det mulig å snu dette?

– Om det er noen som kan gjøre det, så er det meg, svarer Karlsson

– Det ser ikke perfekt ut for Frida, hun ser knytt ut. Det ser ut som at hun ikke får skiene slik hun trenger for å kunne gå avslappet, uttalte ekspert Peter Larsson på svensk Discovery, ifølge Aftonbladet.

