Falla trøbler fremdeles: – Hadde håpet det løsnet mer

LIVIGNO (VG) Sist vinter gikk Maiken Caspersen Falla (31) knapt skirenn som følge av en uforklarlig sykdom. Heller ikke før OL-sesongen går alt på skinner for mesterskapsspesialisten.

NYE TAK: Maiken Caspersen Falla forbereder seg til ny sesong med høydetrening i Italia.

– Jeg føler meg bedre enn på samme tid i fjor, men samtidig hadde jeg håpet at ting skulle ha løsnet litt mer. Jeg føler at jeg ikke finner helt flyten og at det jeg slet med i fjor, ikke helt slipper taket. Men jeg har tro på at det skal løsne, sier Falla til VG i italienske Livigno på høydesamling.

Sist sesong trøblet Falla med luftveisproblemer, og før VM-sølvet på sprinten sist vinter brukte hun psykologen Britt Tajet Foxell nesten daglig.

31-åringen gikk kun åtte renn sist sesong.

– Det var ganske kjedelig. Jeg hadde lite energi og ikke overskudd til noe annet enn å gå på ski. Jeg var så sliten at det ble lite tid til avkoblinger og være med venner. Jeg kom meg gjennom det og lærte mye av det, og lot meg ikke knekke, sier Falla, som droppet VM-avslutningen etter kollapsen sin:

Falla trøblet med sykdom i fjor høst som var vanskelig å finne ut av. Hun ble testet for en rekke virus, men Ingen slo positivt ut. Kroppen fungerte ikke som den skulle. Hun sier imidlertid hun ikke blir stresset av at det ikke har løsnet nå – kun uker før sesongstart.

– Skulle det ikke løsne, tenker jeg ikke så mye på det. Det ordner seg nok da også, svarer utøveren med fem VM-gull og ett OL-gull.

Trener Ole Morten Iversen er usikker på Fallas status før sesongen, men mener hun hvert fall har fått trent som planlagt.

– Maiken er et usikkerhetskort. At hun tok VM-sølv i fjor er et lite under med utfordringene hun hadde på vei dit, sier Iversen.

– Hun kjenner at hun ikke er helt der hun ville vært, så hun er litt utålmodig. Men bare hun holder seg frisk og rask, vil hun gå mange gode skirenn. Når det er mesterskap, vet du at Maiken dukker opp, men hun er nok litt usikker selv, fortsetter landslagstreneren.