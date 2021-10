Haaland ute mot Tyrkia og Montenegro: – Kjipt

Norges stjenespiss Erling Braut Haaland (21) sliter med skade og spiller ikke de viktige kampene mot Tyrkia og Montenegro.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

– Skaden hadde potensiale til å bli bra, men utviklingen har gått for langsomt, dessverre. Det er også fare for komplikasjoner dersom han tas i aktivitet for raskt. Vi har hatt en fin og løpende dialog med Erling og legen i Dortmund, sier landslagslege Ola Sand.

Norge har store skadeproblemer før skjebnekampene i VM-kvaliken mot Tyrkia (førstkommende fredag) og Montenegro (neste mandag). Særlig på keeper- og spissplass er det utfordringer.

Haaland fikk seg en slagskade for halvannen uke siden, og har ikke blitt friskmeldt etter dette. Han har mistet de siste Dortmund-kampene.

– Erling prøvde det, han vil alltid spille. Men det fungerte ikke, sa Dortmund-trener Marco Rose om spissens skade i helgen.

Sebastian Kehl, lagsjef i Dortmund, sier Haaland ikke vil kunne trene med laget de neste ukene, ifølge Westdeutschen Allgemeine Zeitung.

– Det ser ikke bra ut for Norge heller. Og det ville være bra hvis vi bare tar av presset nå. Erling er et menneske, ikke en maskin. Og det er viktig at vi får gutten i form nå. For BVB og for Norge, sa Rose.

Disse spillerne mangler for Norge: Erling Braut Haaland, Rune Jarstein, André Hansen, Joshua King, Omar Elabdellaoui, Kristoffer Ajer, Jonas Svensson, Sander Berge, Mathias Normann, Fredrik Midtsjø og Alexander Sørloth.

– Store klubber vil aldri sende skadde spillere til landslagskamper. Men her er det ikke noe tvil. Erling er ikke i form til å spille, dessverre, sier Bernt Hulsker, tidligere Molde-spiss og VGTV-profil.

Målvakten Per Kristian Bråtveit er usikker.

– Puslespillet må vi legge helt på nytt. Det blir et annerledes lag med annerledes spillere, og plan A og plan B er skrinlagt. Vi må på tegnebrettet igjen, sa landslagssjef Ståle Solbakken til VG søndag.

Klokken 15.40 mandag er det pressekonferanse med Solbakken. Landslagslege Ola Sand har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser mandag.

Nederland og Norge er på topp i gruppen med 13 poeng etter seks av ti kamper. Tyrkia ligger på tredjeplass med elleve.

Fakta Troppen

Landslagstroppen til kampene mot Tyrkia (8. oktober) og Montenegro (11. oktober): Sten Grytebust, Ørjan Håskjold Nyland, Fredrik Bjørkan, Julian Ryerson, Stian Gregersen, Andreas Hanche-Olsen, Marcus Holmgren Pedersen, Marius Lode, Birger Meling, Stefan Strandberg, Ruben Gabrielsen, Fredrik Aursnes, Patrick Berg, Mats Møller Dæhli, Mohamed Elyounoussi, Iver Fossum, Jens Petter Hauge, Dennis Tørset Johnsen, Morten Thorsby, Martin Ødegaard, Veton Berisha, Ohi Omoijuanfo og Kristian Thorstvedt. Spillere som er utilgjengelige: Erling Braut Haaland, Rune Jarstein, André Hansen, Joshua King, Omar Elabdellaoui, Kristoffer Ajer, Jonas Svensson, Sander Berge, Mathias Normann, Fredrik Midtsjø og Alexander Sørloth. Spillere i troppen som er usikre: Per Kristian Bråtveit. Sistnevnte skal sjekkes hos landslaget etter at han måtte ut med en skade lørdag. Les mer