Kane tangerte Lineker da England sikret VM-plassen – vant 10–0!

(San Marino – England 0–10) Harry Kane (28) hadde skutt stakkars San Marino i fillebiter og scoret fire mål allerede før pause. Med sju mål på fire dager tangerte han Gary Lineker i antall mål for det engelske landslaget.

England var så godt som klare for VM i Qatar allerede før kampen mot San Marino, men trengte fortsatt ett poeng for å være sikret plass. Med 10–0-seier var det i boks og vel så det.

– Fantastisk. Det måtte avgjøres i den siste kampen og vi forventet å vinne i kveld, men vi har gjort en god jobb. Det er fantastisk å kvalifisere seg, sier Harry Kane til ITV Sport etter kampen.

Etter at Harry Maguire og et selvmål hadde sendt England opp i 2–0 tidlig i VM-kvalifiseringskampen mot miniputten San Marino, var det duket for Harry Kane-show resten av den første omgangen.

Kane noterte seg for fire mål på et kvarter, og sendte England foran med seks mål til pause.

Med det var 28 år gamle Kane oppe i 48 landslagsmål, og tangerte den tidligere storscoreren Gary Lineker.

– Jeg er stolt hver gang jeg tar på meg England-drakten og når jeg scorer mål er det en av de beste følelsene jeg kan ha i min karriere, sier Kane.

– Hello Harry Kane, og velkommen til 48-målsklubben. Jeg forventer at ditt medlemskap vil utløpe innen minutter, men det har vært en glede å ha deg ved min side, skrev Lineker på Twitter i pausen.

Den spådommen fikk ikke Lineker rett i, for etter 63 minutter ble Kane byttet ut uten at han hadde rukket å score i den andre omgangen.

TANGERT: Gary Lineker feirer ett av sine 48 landslagsmål i det han akkurat har scoret kampens siste mål i 3–0-seieren over Paraguay under fotball-VM i Mexico i 1986.

Dermed blir Kane stående på 48 landslagsmål etter Englands siste landskamp i 2021.

Nå har han bare Sir Bobby Charlton på 49 landslagsmål og Wayne Rooney på 53 landslagsmål foran seg på listen over tidenes mestscorende spillere på det engelske landslaget.

– Det er stort å være blant de navnene, sier Kane.

DE TO MESTSCORENDE: Sir Bobby Charlton (til venstre) overrekker trofeet til Wayne Rooney som et tydelig bevis på at Rooney i 2015 hadde gått forbi den gamle rekorden til Charlton på 49 landslagsmål.

Med sine fire scoringer mot San Marino fulgte Kane opp hat tricket mot Albania fredag. Ifølge Opta er Kane den første siden 1957 som scorer minst tre mål for det engelske landslaget i to strake kamper.

Han er også den første siden november 1993 som scorer fire mål i én kamp for England. Den gang var det Ian Wright som scoret fire mål mot nettopp San Marino.

England ledet hele 6–0 til pause, og hadde med det scoret seks mål i en førsteomgang for første gang siden de gjorde det mot Nederland i november 1946. Da endte det til slutt 8–2, men mandag skulle seieren bli enda større.

Et snaut kvarter ut i andre omgang økte Emilie Smith Rowe til 7–0 i det som var Arsenal-ungguttens første start for England.

Etter 68 minutter ble vondt til verre for San Marino, som fikk Dante Rossi utvist. På det påfølgende frisparket headet Tyrone Mings inn 8–0.

To raske mål fra Tammy Abraham og Saka ti minutter etter det igjen gjorde at England rundet tosifret antall scoringer.

Det er første gang i historien at England scorer ti mål i en EM- eller VM-kvalifiseringskamp. Den forrige rekorden var på ni mål mot Luxembourg i 1983.

PS! Norge har også slått San Marino 10–0 i VM-kvalifisering. Det skjedde i september 1992, og Gunnar Halle (3 mål), Kjetil Rekdal (2), Gøran Sørloth (2), Roger Nilsen (2) og Erik «Myggen» Mykland scoret de norske målene.