Historiske Kane tangerte Lineker i målfest mot San Marino

(San Marino – England 0–7, kampen pågår) Harry Kane (28) har skutt stakkars San Marino i fillebiter og scoret fire mål allerede til pause. Med det har han tangert Gary Lineker (60) i antall mål for det engelske landslaget.

England var så godt som klar for VM i Qatar allerede før kampen mot San Marino, men trengte fortsatt ett poeng for å være sikret plass.

Etter at Harry Maguire og et selvmål hadde sendt England opp i 2–0 tidlig i VM-kvalifiseringskampen mot miniputten San Marino, var det duket for Harry Kane-show resten av den første omgangen.

Kane noterte seg for fire mål på et kvarter, og sendte England foran med seks mål til pause.

Med det er 28 år gamle Kane oppe i 48 landslagsmål, og tangerer med det den tidligere storscoreren Gary Lineker.

TANGERT: Gary Lineker feirer ett av sine 48 landslagsmål i det han akkurat har scoret kampens siste mål i 3–0-seieren over Paraguay under fotball-VM i Mexico i 1986.

Nå har han bare Bobby Charlton (49 landslagsmål) og Wayne Rooney (53 landslagsmål) foran seg på listen over tidenes mestscorende spillere på det engelske landslaget.

Dermed fulgte Kane opp hat tricket mot Albania fredag. Ifølge Opta er Kane den første siden 1957 som scorer minst tre mål for det engelske landslaget i to strake kamper.

Han er også den første siden november 1993 som scorer fire mål i én kamp for England. Den gang var det Ian Wright som scoret fire mål mot nettopp San Marino.