Ronaldo dropper norges­besøket med Manchester United

Cristiano Ronaldo ryktes bort fra Manchester United og er ikke en del av klubbens tropp som møter Atlético Madrid på Ullevaal stadion lørdag.

Cristiano Ronaldo er ikke med Manchester United til Norge.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Det bekrefter Manchester United dagen før treningskampen.

Ronaldo gikk tidligere på dagen hardt ut mot mediene og beskyldte dem for å finne på ryktene om at han ønsker seg bort fra den britiske storklubben.

– Det er umulig å ikke snakke om meg en dag, ellers tjener ikke pressen penger. De vet at hvis de ikke lyver, så får de ikke folks oppmerksomhet. Fortsett å prøve. En dag får dere noen nyheter riktig, skrev portugiseren på sin offisielle konto.

Ronaldo skulle etter planen vært tilbake på trening i starten av juli, men fikk ifølge United fravær av familiære årsaker. Det førte til at han uteble fra klubbens oppkjøringsturné i Thailand og Australia.

37-åringen har ett år igjen på kontrakten med United. I fjor sommer gjorde han comeback for klubben over et tiår etter at han forlot den til fordel for Real Madrid.

Tirsdag ble superstjernen avbildet på vei inn på Manchester Uniteds treningsanlegg sammen med sin agent Jorge Mendes. Der skal de ha vært i samtaler med manager Erik ten Hag om framtiden.