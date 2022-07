Frisparkperle avgjorde bunnkampen: - For en rakett!

(Jerv - Sandefjord 1–2) Det som lenge var en traurig forestilling våknet omsider til livet og vartet opp med tre drømmescoringer. En kanonkule fra en midtstopper ble avgjørende.

Begge lag var på desperat poengjakt. Lenge så det ut til å ende med ett hver, men det var før midtstopper Quint Jansen bestemte seg for å levere noe som trolig ville gitt gode penger på oddsen på forhånd.

Nederlenderen skrudde nemlig ballen over muren og limte den opp i krysset fra 22 meters hold.

– For en rakett! Den lukter det svidd av, skrek Eurosport-kommentator Petter Bø Tosterud.

ØYEBLIKKET: Quint Jansens kaonklue på vei inn i nettet til 2–1.

Det ble tungen på vektskålen etter at Amidou Diallo først hadde sendt Jerv i ledelsen før innbytter Lars Markmansrud utlignet.

– Frisparket var ikke perfekt, men det var hardt nok. Jeg tror keeper ble litt overrasket. Den var «holdbar», sier matchvinner Jansen til Discovery+.

– I dag er det jeg som gir bort tre poeng. Den ballen går inn i mitt hjørne. Det er «rævva» av meg. Jeg er bedre enn som så, sier Jerv-keeper Øystein Øvretveit om matchvinnerscoringen.

Scoringen sørget for at Sandefjord distanserte bunnstriden. De står nå med 17 poeng på sine 13 første kamper.

– Disse poengene er superviktige. Nå er vi med høyere opp. Jeg synes vi vinner fortjent. Vi lykkes ikke med alt, men vi var det mest offensive laget og skapte mest, sier Jansen.

Etter en tannløs førsteomgang på Levermyr i Grimstad, eksploderte det etter hvilen i møtet mellom Jerv og Sandefjord.

Først leverte sørlendingene angrepsspill i verdensklasse. Doughan Simsir dro først en tunnel før han sendte ballen rett i bakrom med utsiden av foten. Der var Felix Schröter plutselig igjennom. Ut kom Sandefjord-keeper Hugo Keto. Han ble forsert før spissen uselvisk spilte til Diallo.

Kantspilleren bredsidet ballen trygt i nettet til 1-0.

SENDTE JERV FORAN: Amadiou Diallo.

Men ledelsen skulle ikke holde. Bare tre minutter etter smalt det andre veien. Innbytter Lars Markmansrud hamret til fra 24 meter og bøyde ballen opp i krysset. Utagbart for Øystein Øvretveit og dermed 1-1. Da var andreomgang bare ti minutter gammel.

Utover i omgangen følte vertene seg snytt for straffe da Simsir gikk ned inne i feltet. Reprisene viste at han tydelig ble tatt på leggen. Etter kampen var Jerv-spilleren rasende.

– Jeg står her med en veldig dårlig følelse. Først og fremst er dette flaut. Vi skulle vunnet denne kampen, men vi skulle også hatt et straffespark. Jeg ble tatt. Det er ikke mye mer å si enn at det er straffe. 100 prosent. Dommeren nektet å høre på meg. Jeg vil egentlig ikke snakke om det, sa Simsir til Discovery+, før han stormet ut av intervjuet.

Simsir får støtte av Discovery-ekspert Christian Gauseth.

– Jeg er sterk uenig i at dommer Tom Harald Hagen ikke dømmer på den. Han blir tatt, sa moldenseren under sending etter kampen.

Et skremmeskudd på det som ventet kom da Sandefjord-spiss Alexander Ruud Tveter smalt ballen i stolpen etter 72 minutter.

Tolv minutter før slutt kom avgjørelsen i form av Jansens frisparkperle. Sandefjord stikker nå ifra bunnstriden, mens Jerv ligger på nest sisteplass på tabellen med sine elleve poeng.

