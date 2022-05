Slik vurderes finaleduellen: – De to lagene med det høyeste toppnivået

Utgangspunktet før cupfinalen mellom Bodø/Glimt og Molde kunne knapt vært jevnere. Slik vurderes de sannsynlige startoppstillingene før søndagens oppgjør.

FORVENTEDE STARTOPPSTILLINGER: Slik tror VG at Bodø/Glimt og Molde starter søndagens cupfinale. Karakteren er basert på spillernes nivå og form nå.

– Det store spørsmålet blir hvordan Glimt takler alt som har skjedd den siste tiden – og hvordan Molde håndterer skadesituasjonen, sier VGs fotballjournalist Knut Espen Svegaarden.

Det er bråket rundt Ulrik Saltnes og ikke minst trener Kjetil Knutsen som har sørget for mye negativ fokus rundt de regjerende seriemesterne. Glimt-kapteinen får spille cupfinalen, men ble utestengt i to kamper etter den mye omtalte episoden i Viking-kampen sist helg.

USIKKER: Etzaz Hussain jubler etter en scoring mot Aalesund i 2020. Nå mister midtbanespilleren trolig cupfinalen mot Bodø/Glimt.

Svegaarden har sammen med VG-kollega Geir Juva vurdert de to sannsynlige startoppstillingene mot hverandre.

– Kampene mellom lagene har vært ganske jevne de siste sesongene, og trolig blir det jevnt nå også, sier Svegaarden.

Det viser da også statistikken fra oppgjørene mellom de to lagene de siste sesongene. På de åtte siste seriemøtene har lagene vunnet fire kamper hver, og Molde leder målstatistikken med 15–14.

Skadesituasjonen i Molde bidrar til at Glimt får et favorittstempel, men det ligger uansett an til en tett finale i hovedstaden.

Fakta De siste møtene Siden Bodø/Glimts opprykk i 2017 har lagene spilt mot hverandre ti ganger – åtte i serien og to treningskamper: 27/10–21: Molde – Glimt 0–2 24/6–21: Glimt – Molde 0–2 2/5–21: Molde – Glimt 1–1 (treningskamp) 17/10–20: Molde – Glimt 4–2 26/7–20: Glimt-Molde 3–1 1/12–19: Molde – Glimt 4–2 14/4–19: Glimt – Molde 3–2 7/10–18: Glimt – Molde 0–1 13/5–18: Molde – Glimt 1–2 2/2–18: Molde – Glimt 1–2 (treningskamp) * I tellende kamper har lagene vunnet fire ganger hver. Molde har bedre målforskjell med 15–14. Les mer

– Det er lenge siden jeg virkelig gledet meg sånn til å se en norsk cupfinale. De to lagene med det høyeste toppnivået borger for en svært underholdende kamp, sier Viasat-kommentator Roar Stokke til VG.

Det ferskeste navnet på Moldes skadeliste er Etzaz Hussain, som måtte byttes ut i 0–0-kampen mot Rosenborg sist helg. Han blir neppe klar fra lårskaden til finalen, og dermed går trolig Emil Breivik inn på midtbanen.

Fra før mangler Molde solide spillere som David Fofana, Kristoffer Haraldseid, Björn Bergmann Sigurdarson, Martin Ellingsen og Sheriff Sinyan.

NØKKELMANN: Glimt-stopper Brede Moe i aksjon mot Rosenborg i serieåpningen.

Moe trolig tilbake

Glimts skadebekymring den siste tiden har vært midtstopper Brede Moe. Dersom han ikke kan spille blir det trolig Japhet Sery Larsen som tar plass i midtforsvaret.

– En skadefri og i form Moe er enormt viktig for Glimts spillestil. Han gir laget tryggheten og lederegenskapene som manglet mot Viking, sier Stokke.

Han holder Bodø/Glimt som knappe favoritter, men er usikker på hvordan Europa-spillet og de siste dagers bråk rundt kaptein Ulrik Saltnes spiller inn.

– Glimt skal uansett få slite hardt mot Molde som har kultur til å være gode i slike kamper, mener Stokke.