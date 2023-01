Solberg hylles etter svensk jubelkveld: «En ny Glenn som regjerer i Göteborg»

(Island – Sverige 30–35) Trener Glenn Solberg applauderes etter at Sverige sikret VM-kvartfinale. Keeperlegenden Andreas Palicka (36) var kampens gigant, men ekspertene mener han burde vært utvist.

STOR KAMP: Sveriges keeper Andreas Palicka fikk publikum i ekstase flere ganger.

«Det er en ny Glenn som regjerer i Göteborg».

Slik innleder Aftonbladet-skribent Johan Flinck en kommentar etter Sveriges slo Island i mellomrunden av håndball-VM og sikret kvartfinale. Scandinavium i Göteborg kokte på tribunen og Solbergs mannskap gnistret nede på parketten.

«Glenn Hysén, Glenn Strömberg, Glenn Schiller, Glenn Holm Glenn Hysén, Glenn Strömberg, Glenn Schiller, Glenn Holm alle svenske fotballprofiler fra Göteborg.... Göteborg har fått en ny Glenn å dyrke. Han heter Solberg og han har bygd det tryggeste landslag vi sett».

Det er store ord i Sverige. De vant VM i 1954 og 1958, samt at Bengt «Bengan» Johansson (som døde i fjor) trente Sverige til to VM-gull og fire EM-gull mellom 1988 til 2004.

«Han har bygget et lag i total harmoni», skriver Flinck om Solberg.

50-åringen fra Drammen tok over svenskene i 2020 og vant EM-gull i fjor. Nå er de blant favorittene til å vinne VM på hjemmebane.

JUBELKVELD: Sveriges suksesstrener Glenn Solberg feirer underveis i Sveriges 35–30-seier mot Island i mellomrunden av håndball-VM. Kampen ble spilt i Göteborg.

– Rødt kort

I seieren mot Island var det keeperlegenden Andreas Palicka som ble den store helten. 36-åringen hadde elleve redninger i andre omgang og var banens beste da Sverige til slutt vant suverent. Halvveis sto det 17–16 til Sverige. Etter hvilen hadde Sverige kontroll hele veien.

– Det er så spektakulært å se Palicka i mål, sier Ole Erevik, Viaplay-ekspert og tidligere norsk landslagskeeper.

– Palicka gjorde en fantastisk kamp. Jeg elsker ham som person og er glad på hans vegne, men det er trist for oss, sier Islands målvakt Björgvin Páll Gústavsson til Aftonbladet.

Fredagens kamper i mellomrunden Gruppe I (i Krakow): Slovenia – Spania 26–31 (15-15), Iran – Frankrike 29–41 (14-18), Montenegro – Polen 20–27 (8-11). Frankrike og Spania er videre til kvartfinale. Gruppe II (i Göteborg): Kapp Verde – Portugal 23–35 (12-14), Brasil – Ungarn 25–28 (14-14), Island – Sverige 30–35 (16-17). De to beste i hver gruppe går til kvartfinaler. Sverige er videre som gruppevinner. Portugal, Ungarn og Island kjemper om annenplassen.

Men ekspertene mener at Andreas Palicka var heldig som fikk spille hele kampen. Han havnet i brytekamp med Ellidi Snaer Vidarsson underveis i andre omgang. Begge ble utvist i to minutter før de ga hverandre en klem og sa unnskyld for dette:

– Det skulle vært rødt kort med det samme. Keepere blir noen ganger beskyttet bare fordi de er keepere, sier Viaplay-ekspert Joachim Boldsen.

– Han får lov til å utagere og overreagere. Han er veldig heldig som slipper unna med to minutter, sier Erevik.

Palicka mener islendingene prøvde å provosere frem et rødt kort på ham.

– Det er fullt forståelig. Jeg kan ikke mer enn å be om unnskyldning. Vi er venner nå, det var bare følelser ute på banen, sier Palicka om situasjonen.

Den svenske Viaplay-eksperten Claes Hellgren var mer begeistret.

– Det er adrenalin. Man må ha litt av det. Det er deilig, sier Hellgren.

Sjekk denne redningen:

Allsang under timeout

I en av de siste timeoutene få minutter før slutt runget Tommy Körbergs låt «Stad i ljus», som har blitt en symbolsk sang for det svenske håndballaget, som allsang i hallen.

Sverige har fra før i mesterskapet slått Brasil, Cape Verde, Uruguay og Ungarn. Uansett resultat i søndagens kamp mot Portugal vil Sverige vinne mellomrunden. Kvartfinalen vil gå i Tele2 arena i Stockholm onsdag, trolig mot enten Egypt eller Danmark, det avgjøres lørdag.

PS! Favorittene Spania og Frankrike er også klare for kvartfinaler. Norge møter Qatar lørdag kl. 18 og vil også være på vei mot kvartfinale med seier.