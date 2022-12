Magnus Carlsen tok gull etter VM-drama: – Dette betyr masse

Magnus Carlsen (32) vant sitt siste parti i et dramatisk hurtigsjakk-VM og ble verdensmester for 14. gang. Tyske Vincent Keymer (18) rotet bort muligheten til omspill om gullet.

LETTET: Magnus Carlsen legger seg bakover og er lettet etter seieren i sitt siste parti. Det betydde at han ville få minimum omspill om VM-tittelen.

Vladislav Artemjev (24) og Vincent Keymer (18) lå likt med Carlsen etter 12 av 13 partier - men begge hadde ulempen av svarte brikker og tøff motstand i det siste partiet. Artemjev tapte for Fabiano Caruana, mens Keymer rotet bort seieren mot Maxime Vachier-Lagrave og spilte remis.

Carlsen hadde hvite brikker mot en normalt sett svakere motstander i iraneren Parham Maghsoodloo (22). Det endte med grei seier.

– Hadde jeg ikke bukket mot Artemjev, så hadde det ikke blitt så spennende, sier Carlsen til NRK.

– Dette betyr masse. Sist gang kom jeg tomhendt hjem. Jeg hadde ikke lyst til at det skulle skje igjen. Nå er lynsjakk ren bonus etter dette. Jeg er veldig glad for at jeg klarte å ta meg sammen etter tapet mot Artemjev, fortsetter 32-åringen og innrømmer at han var heldig med trekningen i siste parti.

Nordmannen gikk rundt og kikket på hvordan det gikk med de to andre.

De 14 VM-triumfene har kommet slik:

Fem i klassisk sjakk: 2013, 2014, 2016, 2018 og 2021.

Fem i lynsjakk: 2009, 2014, 2017, 2018 og 2019.

Fire i hurtigsjakk: 2014, 2015, 2019 og 2022.

– Hodemist

– En kjempetabbe, fastslår NRK-kommentator Torstein Bae om feilen som ga tap mot Vladislav Artemjev i parti 11 - på et tidspunkt da Carlsen lå an til et greit gull:

– En historisk tabbe.

For første gang i mesterskapet hadde Carlsen en stygg feil.

– Et øyeblikk av fullstendig hodemist, sier Carlsen selv til NRK.

– Jeg styrte mot remis, og håpet å stresse ham på tiden. Men jeg leder fortsatt.

– Det var en overraskelse for meg. Jeg spilte solid, men jeg hadde ingen sjanse til å vinne. Det hadde heller ikke Magnus, sier Artemjev til NRK. Han sier at det tok bare sekunder før han oppdaget tabben.

Nordmannen jager sin fjerde VM-tittel i hurtigsjakk. Han vant i 2014, 2015 og 2019.

AVGJØRELSEN: Magnus Carlsen ser på at Vincent Kaymer ikke vinner sitt siste parti - og nordmannen har dermed tatt VM-gullet.

Etter som Carlsen frivillig gir fra seg VM-tittelen i klassisk sjakk i 2023, måtte han vinne enten hurtig- eller lynsjakk-VM denne uken for fortsatt å kunne kalle seg verdensmester i minst én sjakkgren, noe han har vært sammenhengende siden 2013.

Magnus Carlsen ledet før siste dag også i fjor. Han endte opp med samme poengsum som vinneren Nodirbek Abdusattorov - men fikk bronse.

«Tie-break»-reglene den gang gjorde at Carlsen ikke fikk omspill om gullet, selv om han var likt med Abdusattorov. Reglene for ett år siden var at bare de to beste skulle spillet om gullet. Nå til 2022 er reglene endret slik at alle som ender likt skal delta i omspillet om VM-tittelen.

Parti 10: Seier med hvitt

Vincent Keymer trenes av ungarske Peter Leko. Den 18 år gamle tyskeren forsvarte seg lenge godt, men etter trekk 20 begynte Carlsen å få en brukbar fordel. Nordmannen lå også klart best an tidsmessig.

Parti 11: Tap med svart

Vladislav Artemjev er kjent som en lynsjakkspesialist. Artemjev brukte tre og et halvt minutt på sitt 12. trekk og kom dermed i kraftig tidsnød. Det lå an til remis da Carlsen gjorde en skikkelig «bukk». Her kan du studere partiet.

Parti 12: Remis med hvitt

Carlsens VM-motstander fra 2018, Fabiano Caruana, holdt nordmannen til remis. Magnus Carlsen prøvde febrilsk å finne en vei til seier og brukte mye tid, uten at det ble noe stort problem. Amerikaneren klarte heller ikke å tenke ut noe genialt.

GAMLE KJENTE: Fabiano Caruana (t.v.) og Magnus Carlsen.

Parti 13: Seier med hvitt

Carlsen med hvite brikker møtte iranske Parham Maghsoodloo i sitt siste parti. Nordmannen spilte glitrende og fikk tidlig et overtak på mer enn én bonde. Til trekk 16 hadde det økt til to bønder og nærmere fire bønder mot trekk 20. Etter hvert var det bare et spørsmål om tid før seieren i partiet var klar.

Torsdag og fredag er det VM i lynsjakk. Carlsen har vunnet VM i denne fartsdisiplinen fem ganger tidligere: 2009, 2014, 2017, 2018 og 2019.

Manager og pappa Henrik Carlsen er blitt forkjølet og er ikke til stede i spillelokalet i Almaty onsdag.

Etter seieren hilste Magnus Carlsen til søster Ellen og hennes mann Matias L'Abée-Lund som fikk barn nylig.

– Gregers ble født akkurat i tide til å få med seg hurtigsjakk-VM, smiler onkel Carlsen.

PS: Monika Machlik ble nummer 88 i kvinneklassen. Aryan Tari ble nummer 113, Johan-Sebastian Christiansen nummer 134 og Benjamin Halvorsen 151 i den såkalte «åpen klasse».