Mamma om hoppuke-helten: – Han har vært nerdete siden han var tre år

BISCHOFSHOFEN/OSLO (VG) Halvor Egner Granerud (26) har skrevet eventyr. Som sin oldefar Thorbjørn Egner (1912–1990).

– Jeg var mer nervøs under Innsbruck. Nå er jeg veldig glad, sier mor Marit Egner til VG etter hoppuke-bragden.

Sønnen møtte aldri den folkekjære barnebokforfatteren. Oldefar Thorbjørn Egner døde fem-seks år før Halvor ble født. Men det har likevel påvirket ham, forteller hoppukeheltens mamma Marit Egner - som dro fra Norge fredag morgen for å være på plass i det avgjørende rennet i Bischofshofen.

Der sikret Halvor Egner Granerud Norges første sammenlagtseier i hoppuka på 16 år. Han er den første nordmannen til å vinne siden Anders Jacobsen gjorde det samme i 06/07-sesongen.

Alt om rennet: Halvor Egner Granerud vant Hoppuka.

– Vi har et veldig nært samhold i Egner-familien. Mye av den etikken som ligger i Egners bøker er viktig i hele familien. Hva man gjør her i livet, rettferdighet ... Rettferdighet er veldig viktig for Halvor. Og ta vare på folk, sier moren.

Granerud vant både fredagens renn og hoppuka sammenlagt etter solide hopp i begge omgangene.

– Jeg husker ikke så mye. Det var ganske ubehagelig på toppen, men jeg følte jeg hadde kontroll, men det kom store bølger med nervøsitet. Kroppen ble nummen, så får man kontroll på det igjen, sa Granerud selv til TV 2 etter rennet.

Han avgjorde med et sistehopp på 143,5 meter foran 14.000 tilskuere. Og blant dem var altså foreldrene Svein og Marit.

PÅ PLASS: Mamma Marit Egner (med lue i rødt, hvitt og blått) på plass sammen med mannen Svein Granerud (t.v.) og leder av Kollenhopp Roar Gaustad. Helt til høyre Alexander Stöckls far, Paul Stöckl i Paul Außerleitner-bakken i Bischofshofen.

Kjæresten heiet hjemmefra

Og flere er stolte av det Granerud har fått til den siste uka.

Kjæresten Karoline Nilsen var tilstede under nyttårshopprennet, men sammenlagttriumfen fikk hun ikke se fra tribuneplass.

– Det var et så nervepirrende og spennende renn. Pulsen roet seg litt etter det første hoppet. Jeg skulle gjerne vært der nede og feiret med dem, for dette er en seier som henger høyt for Halvor og som er så utrolig fortjent, sier Nilsen til VG.

Dette sa hun etter nyttårshopprennet:

Totalseieren i Hoppuka gir 1,1 millioner kroner i seierspremie, pluss flere hundre tusen fra enkeltrennene. Samlet i hoppuken har han innkassert rundt 1,4 mill. kroner.

Til sammenligning gir sammenlagtseier i Tour de Ski cirka 900.000 kroner. Det avgjøres søndag.

Familien til Hoppukevinneren forteller at han er en raus og omtenksom mann.

– Han er opptatt av å ta vare på de yngre utøverne og gi dem positiv feedback. Da han kom hjem mandagen før jul fra verdenscupen, dro han rett på trening med Askers unge hoppere, sier mamma Marit Egner.

– Sier det mye om ham?

– Ja, jeg tenker at han bryr seg mye om dem som kommer etter.

Med andre ord noe av det samme som står i «Kardemomme-loven» til oldefarens politimester Bastian: «Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil».

BERØMT OLDEFAR: De fleste nordmenn har et forhold til Folk og røvere i Kardemommeby skrevet av Thorbjørn Egner. Her fotografert i 1982. Thorbjørn Egner døde julaften 1990.

– Forbilde

Thorbjørn Egner er kjent for blant annet «Folk og røvere i Kardemomme by», «Karius og Baktus» og «Klatremus og de andre dyr i Hakkebakkeskogen».

– Den tidligere topphopperen Martin Schmitt sier til VG at måten Granerud har kommet tilbake fra store nedturer, sier mye om hans mentale styrke. Er du enig i det?

– Ja, og han kan ses på som forbilde når han gjør det bra, men han kan kanskje ses enda mer som et forbilde ved at han har reist seg fra å ha vært langt nede. Det kan vi jo lære av i mange sammenhenger. Selv om ting går dårlig, så er det mulig å finne ny styrke og komme tilbake.

– Vi hadde egentlig tenkt på å være på de to første rennene. Vi var fast bestemt på at vi ikke skulle til Innsbruck. Det var for skummelt, sier moren - med henvisning til at det har vært sønnens problembakke.

VINNERHOPPET: Halvor Egner Granerud klinket til også i sistehoppet, og vant Hoppuka overlegent.

Norske vinnere av Hoppuka: Halvor Egner Granerud, 2022/2023 Anders Jacobsen, 2006/2007 Sigurd Pettersen, 2003/2004 Espen Bredesen, 1993/1994 Ingolf Mork, 1971/1972 Bjørn Wirkola, 1968/69, 67/68, 66/67 Torgeir Brandtzæg, 1964/1965 Toralf Engan, 1962/63 Olaf B. Bjørnstad, 1953/1954

Hyllest fra legende

Hjemme i Norge satt Arne Scheie og fulgte hopprennet. Han var full av nerver.

– En ting var å kommentere dette, men det er enda verre å se på. Dette var stort. Det er så imponerende, med det presset. Også gå han ned på farten, men hopper likevel 143,5 meter. Jeg har ikke ord, sier Scheie til VG.

Den legendariske hoppkommentatoren mener OL-gull er bittelitt større enn sammenlagtseier i Hoppuka.

– Men dette er større enn et VM-gull. Dette er det nest største en hopper kan vinne, sier Scheie.

Granerud feiret som «verdens mest kjente nordmann» etter seieren i nyttårshopprennet:

Nyttårshopprennet var en stor drøm for familien Egner Granerud, og mamma Marit sier at å vinne Hoppuka er veldig viktig.

– Han er litt nerdete på teknikk og studerer detaljer og sånn. Jeg tror at det er en viktig del av det. Han har vært sånn siden han var tre år, sier hun til VG.

– Tre år?

– Tre år ja!

– Han blir med andre ord god i det han har lyst til?

– Han har prøvd seg på mange forskjellige ting, men det var hopp som ga det største kicket.

KONSENTRERT: Halvor Egner Granerud da han ankom hoppområdet i Bischofshofen fredag.

Så du på da Halvor Egner Granerud vant Hoppuka? Ja, selvsagt. Ti ville hester kunne ikke stoppet meg. Nei, hopp er ikke min greie. Nei, jeg var dessverre opptatt, men fint å lese om seieren hos VG.

Granerud har en fortid som orienteringsløper.

– Det er vår idrett, svarer mamma Marit Egner - og peker på mannen Svein Granerud.

– Halvor holdt på med orientering til han var 15–16 år, siden har det vært stort sett vinteridrett.

– Utrolig flink

– Hva skal jeg si? Halvor har klart å gjøre noe som ingen har klart på 16 år, det er å vinne hoppuka. Det har han gjort på en utmerket måte. Spesielt hvis du ser på det siste hoppet, han leder og er nervøs, og så går man ned én bom til og hopper lengst. Hva skal jeg si? Han har blitt utrolig flink til å fokusere på det sportslige, sier landslagssjef Alexander Stöckl til VG.

Blant nordmenn i ekstase på sletta i Bischofshofen, var også sportssjef Clas Brede Bråthen.

– Det er fantastisk å følge det arbeidet som har ført frem til det her, det bare føles så jævlig fortjent for så mange. Halvor er den som skal ha aller mest kred, foreldrene til Halvor og de som har hjulpet han oppover. Men den gjengen som er rundt de utøverne resten av året, det er fantastisk dyktige mennesker, men fremfor alt fantastisk bra folk, sier Bråthen til VG og legger til:

– Halvor er en eventyrblanding av kjøtt og blod.