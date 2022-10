Knutsen og Berg mener Arsenal-kampen er «tidenes test» for Bodø/Glimt

LONDON (VG) Selv ikke møtene med José Mourinhos gutter i den evige stad kan måle seg med det som venter nordøst i London, mener Bodø/Glimts trener og kaptein.

Et drøyt kvarters gange fra King’s Cross-stasjonen og plattform 9¾, hvor Harry Potter og vennene hans banker gjennom murveggen på vei til trollmannsskolen Galtvort i J. K. Rowlings univers, innlosjeres Kjetil Knutsen og hans Bodø/Glimt-mannskap i den engelske hovedstaden.

Magi og trolldom er kanskje også nødvendige stikkord dersom de nordnorske eventyrerne skal få med seg poeng fra The Emirates på torsdag.

– Nå møter vi vanvittig høy kvalitet og et av de beste lagene i Europa for øyeblikket, så det blir tidenes test for hvor vi står i forhold til de aller beste. Det blir å være underdog ganger to, men vi gleder oss, sier Kjetil Knutsen til VG etter 4–1-seieren mot Lillestrøm i helgen.

I løpet av det siste året har de blant annet spilt to Conference League-kamper i Roma, Champions League-kvalifisering i Zagreb og Europa League-gruppespill i Eindhoven.

Når Bodø/Glimt torsdag spiller borte mot Arsenal i Europa League, er det den nåværende ligalederen i England som åpner dørene for Kjetil Knutsens mannskap.

– Dette føler jeg er et knepp opp. Vi har møtt veldig gode lag og store klubber, men de har kanskje ikke vært blant de aller beste i Europa. Det føler jeg Arsenal har vist at de er gjennom prestasjonene i Premier League så langt i år. De er blant de aller, aller beste. Det blir artig å få målt oss opp mot de beste, sier Patrick Berg.

fullskjerm neste Patrick Berg med Marius Lode på slep på vei inn til hotellet ved King’s Cross i sentrale London. 1 av 6 Foto: Bjørn Steinar Delebekk / VG

Kun Manchester United har klart å tukte Arsenal, som har vunnet syv av åtte kamper i Premier League denne sesongen. Med søndagens kamp mot Liverpool i bakhodet er et spørsmål hvor mange fra helgens derbyseier mot Tottenham som sendes utpå torsdag av Arsenal-manager Mikel Arteta.

Arsenals norske kaptein Martin Ødegaard har nylig kommet tilbake fra skade og er kanskje blant spillerne som står i fare for å bli hvilt.

– Vi snakket bare om at det blir artig å møte ham igjen. Jeg ser frem til å møte ham og hele Arsenal. Det blir en fantastisk test for oss mot et lag som jeg rangerer som et av de aller beste i Europa, sier Berg.

Bodø/Glimt vurderte å reise til London allerede søndag, dagen etter 4–1-seieren mot Lillestrøm på Åråsen, men logistikkutfordringer rundt treningsbane i England gjorde at klubben isteden har tilbrakt de siste dagene på gressanlegget til 4.-divisjonslaget Hauerseter på Romerike, før de reiste til London søndag.

Kontrastene kunne knapt vært større når Glimt onsdag springer ut på Emirates Stadium for å teste gressmatten foran 60 000 tomme seter.

Rundt 4000 av de setene skal halvannet døgn senere fylles med bodøværinger klare for det som Knutsen omtaler som «tidenes test» – og som potensielt kan bli «tidenes fest» for bortefansen.

Den gule svingen håper at Glimt kan ta sin første borteseier i Europa siden Bodø/Glimt slo Celtic foran 55 000 tilskuere i Glasgow, hvor Runar Espejord fikk en drømmedebut og sendte Glimt-fansen til himmels allerede seks minutter ut i debuten.

– Det er ingen tvil om at det er en bonuskamp. Alle Europakampene er det. Men det betyr ikke at vi ikke skal forberede oss optimalt og prøve. Vi blir å prøve å være Bodø/Glimt der. Vi kan ikke gå ut der og bare ta inn inntrykk, sier Espejord.

Selv med tap lever Europa-drømmen videre for Glimt, som har fått en drømmestart med fire poeng på to kamper. Kun en uke etter torsdagens kamp kommer Arsenal til Aspmyra, før Europa League-gruppespillet fortsetter borte i Zürich og avsluttes hjemme mot PSV Eindhoven.

Arsenal mot Bodø/Glimt har kampstart klokken 21.00 torsdag og sendes på TV 3+ og Viaplay.