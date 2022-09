Raser mot NFL-lag etter skummel skade: – Kan dø av det

Miami Dolphins-quarterback Tua Tagovailoa (24) måtte bæres av banen på båre med hodeskade natt til fredag norsk tid, bare dager etter han måtte evalueres for hjernerystelse i en annen kamp. Det får eksperter til å reagere.

BEVISSTLØS: Den unge NFL-spilleren Tua Tagovailoa ble liggende urørlig på kunstgresset i flere minutter.

– Dette er det verste jeg har sett på en bane på lenge, skriver den norske NFL-entusiasten Asbjørn Slettemark på Twitter.

Det Slettemark prater om er en situasjon som oppsto før pause i NFL-kampen mellom Cincinnati Bengals og Miami Dolphins. Tua Tagovailoa skulle kaste ballen, men ble taklet av Josh Tupou og slo hodet i gresset.

24-åringen, som også måtte ut med det som så ut som en hodeskade forrige kamp, ble liggende urørlig i flere minutter før han ble fraktet til sykehus.

– Det var skummelt, sier Dolphins-trener Mike McDaniel etter kampen.

TAKLINGEN: Her blir Tagovailoa (i turkis drakt) taklet. Et millisekund senere blir han slått bevisstløs av et hardt sammenstøt med gresset.

Både medspillere og motspillere ropte raskt på assistanse, og reprisene viste at fingrene til Tagovailoa stivnet (fencing response).

– Tua hadde sannsynligvis hjernerystelse i helgen (dekket over/snakket bort av Dolphins), men fikk spille videre. Nå skjer det igjen fem dager senere. Fingrene går i fencing response. Tua rett på sykehus, skriver Slettemark videre.

Tagovailoa måtte nemlig også forlate banen senest søndag etter å ha blitt taklet i bakken av Bills-spiller Matt Milano. Da quarterbacken forsøkte å reise seg sjanglet han og falt igjen, og ble umiddelbart geleidet i garderoben. Etter noen tester ble det derimot ikke funnet noe bevis for hjernerystelse, og quarterbacken ble sendt ut på gresset igjen etter pause.

Flere stilte spørsmål til om Tagovailoa faktisk hadde blitt klarert. Han ledet laget sitt til en stor seier mot NFL-favorittene Buffalo Bills.

FIKK FORTSETTE: Tagovailoa måtte hjelpes av banen også sist søndag. Da fikk han fortsette å spille etter pause.

NFL har gjort store grep rundt hodeskader og hjernerystelser de siste par årene, og har en grundig hjernerystelse-test som må gjennomføres ved hver eneste mistanke om hodeskade. Denne skal Tagovailoa søndag ha bestått, og etter kampen forklarte McDaniel at det var en ryggskade som gjorde at 24-åringen hadde sjanglet etter taklingen.

– Hvis det er noen form for bevis for at noen har en hjernerystelse, så skal de ikke spille. Det kødder vi ikke med, sier McDaniel da han fikk nye kritiske spørsmål etter nattens kamp – og sier samtidig at laget «ikke kunne gjort noe annerledes».

Tross ryggproblemene startet Tua kampen natt til fredag, og denne gangen var det liten tvil om at han fikk en kraftig hjernerystelse.

Nevrobiolog Chris Nowinski skriver på Twitter at «det er en katastrofe». Allerede før kampen advarte han mot følgene av at 24-åringen fikk spille.

– Gi hele staben sparken. Jeg forutså dette og hater at jeg fikk rett. Man kan dø av to hjernerystelser på fem dager. Det kan ende en karriere. Hvordan er vi så dumme i 2022? skriver han.

– Dere bør alle havne i fengsel for å la ham spille fem dager etter en så åpenbar hjernerstelse. Hvis han dør av «Second Impact Syndrome» (SIS) bør dere bli siktet for drap, følger han opp i en annen tweet.

Nowinski er også leder for et selskap som jobber med å bevisstgjøre rundt hjernerystelser og sykdommen CTE som har rammet mange kampsport- og NFL-spillere.

Under tweeten der Dolphins skriver at quarterbacken er kjørt til sykehus og er ved bevissthet hagler det med kritiske kommentarer om at Hawai’i-mannen aldri burde spilt.

Uten Tua var det Teddy Bridgewater som tok over under center, og Dolphins tapte til slutt 15-27.

