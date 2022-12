Wild fikk revansj over Oilers – Zuccarello økte poengrekken

Mats Zuccarello sto for en assist da Minnesota Wild vant 2-1 over Edmonton Oilers. Nordmannen har fått minst ett målpoeng i sju kamper på rad.

NTB, VG

Zuccarello har fått ni poeng (to mål og sju assist) på de sju kampene. I tillegg noterte han seg mandag for sin 20. assist for sesongen. Dermed har han fått minst 20 assist i ti strake NHL-sesonger.

Det er få dager siden Wild tapte for Oilers på borteis, men på hjemmebane vant de til tross for at det ble et nervepirrende siste minutt. Med 52 sekunder igjen pådro «Zucca» seg to minutter straff som følge av en tripping, men Wild holdt unna i seks mot fire-spill og vant.

– Det var definitivt et tøft powerplay å få mot seg. Vi har hatt noen slike de siste ukene og det har gitt oss trøbbel. Alle guttene kriget og blokkerte skudd. Det var en morsom kamp og gøy å vinne, sa Wild-keeper Marc-André Fleury.

Matt Boldy ga hjemmelaget ledelsen etter 12.36 i første periode. Zuccarello sendte pucken over til lagkamerat Kirill Kaprizov, som fant Boldy foran buret. Snaut halvannet minutt senere utlignet Zach Hyman for gjestene fra Canada.

Frederick Gaudreau ble matchvinner for Wild midtveis i andre periode. Dermed fikk Wild revansj etter 2-5-tapet mot Oilers på bortebane fredag.

Med den målgivende pasningen i kampen mandag er Zuccarello oppe i 29 målpoeng på 27 kamper, fordelt på ni mål og 20 assists. Minnesota Wild ligger for øyeblikket på tredjeplass i sin divisjon i NHLs avdeling vest.