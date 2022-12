Tårevåt Koanda til topps i VM

Solfrid Koanda sikret norsk gull i 87-kilosklassen i VM i vektløfting. Etterpå åpnet en tårevåt 24-åring opp om skaden som kunne satt en stopper for deltakelse.

NTB, VG

Grimstad-jenta oppnådde 113 kilo i rykk og 147 kilo i støt, totalt 260 kilo. Hun var best i begge øvelsene og sikret gullmedaljen. Det var likevel ikke sikkert at hun skulle være på plass i colombianske Bogota etter at hun pådro seg et tretthetsbrudd i håndleddet i høst.

Hun fikk konstatert skaden i september, men jobbet hardt for å bli frisk til VM. I fjor ble hun verdensmester i støt, mens hun tidligere i år tok EM-gull i Tirana.

– For ikke lenge siden visste jeg ikke engang at jeg ville være i stand til å konkurrere, og nå står jeg her med tre gullmedaljer. Det er en drøm som kommer til virkelighet, sa Koanda, ifølge Det internasjonale vektløfterforbundet, etter seieren i Bogota.

– Alt jeg har tenkt på er reisen min siden i høst. Det har vært veldig grundig og hardt arbeid og jeg er veldig stolt av meg selv, fortsatte en rørt 24-åring.