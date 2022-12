Beckham bryter tausheten: – Vi forstår at det er ulike sterke meninger

David Beckham (47) har fått kritikk for sitt kommersielle samarbeid med fotball-VM i Qatar. Nå har han uttalt seg for første gang.

QATAR-ROLLE: David Beckham er i Qatar som ambassadør for mesterskapet.

David Beckham skal ha fått over hundre millioner kroner for å markedsføre fotball-VM i Qatar. Hans rolle som ambassadør har ført til mye kritikk mot den tidligere Real Madrid og Manchester United-spilleren.

Derfor er fotball-VM i Qatar kontroversielt Det begynte allerede for 12 år siden, da Qatar ble tildelt mesterskapet under tvilsomme omstendigheter. Siden har medier og menneskerettighetsorganisasjoner rapportert om omfattende menneskerettighetsbrudd i Qatar, dødsfall under stadionbygging og generelt dårlig behandling av migrantarbeidere og trakassering av homofile.

Den britiske komikeren Joe Lycett latet som at han brente opp over 100.000 kroner i en direktesending – formålet var å få Beckham til bryte samarbeidet med Qatar.

Lycett har også kommet med flere stunt rettet mot Beckham.

Nå har Beckham for første gang kommet med en uttalelse om hans rolle. I en dokumentar produsert av Lycett er en talsperson for engelskmannen sitert.

– David har vært involvert i en rekke verdensmesterskap og andre store internasjonale turneringer både som spiller og ambassadør og han har alltid trodd at sport har makt til å være en kraft for det gode i verden, sier talspersonen i dokumentarfilmen ifølge The Sun.

– Vi forstår at det er ulike sterke meninger om å engasjere seg i Midtøsten, men ser det som positivt at debatten om de sentrale sakene har blitt stimulert av det første verdensmesterskapet som arrangeres i regionen. Vi håper at disse samtalene vil føre til større forståelse for alle mennesker og at det vil bli gjort fremskritt, sier Beckhams talsperson, legger talspersonen til.