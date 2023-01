Klæbo svarer på Sundby-påstand: – Det er så mye styr rundt det uttaket

LES ROUSSES (VG) Meningene er mange rundt om Johannes Høsflot Klæbo (26) bør få gå 15-kilometeren fri i VM.

EKSPERT OG PROFIL: Martin Johnsrud Sundby og Johannes Høsflot Klæbo.

Martin Johnsrud Sundby listet opp dette uttaket til 15-kilometeren: Hans Christer Holund (friplass), Harald Østberg Amundsen, Didrik Tønseth, Simen Hegstad Krüger og Sjur Røthe.

– Jeg mener Klæbo ikke bør gå denne distansen. De andre gutta har pallplasser på øvelsen, det har ikke Johannes. Derfor fortjener de å kjempe om medaljer på 15 km fri, sier Sundby i Viaplay-studio.

– Til tross for at Johannes har gul trøye og vinner et drøss med skirenn, har han til gode å ha fryktelige mange gode resultater på 15 km fri i individuell start, fortsetter Sundby.

Krüger og Amundsen har vunnet uttaksrenn, mens de fire andre har pallplasser. Klæbo har «bare» 5. og 7. plass. Flere lagkamerater har gitt uttrykk for at det ikke er noe selvfølge at han skal få gå øvelsen i VM.

Klæbo kom rett fra høydetrening til Les Rousses dagen før konkurransen fredag hvor han ble slått av fire andre nordmenn.

– Jeg har vært klar på hele veien at om jeg skulle optimalisert til denne helgen for å kvalifisere meg, hadde jeg gjort ting annerledes, sier Klæbo til VG og fortsetter:

– Det skal gås tre skirenn før 15-kilometeren i VM, og viser du form er det greit. Jeg er ikke så bekymret for det.

Konfrontert med Sundbys uttak, svarer Tour de Ski-vinneren dette:

– Det har vært så mye spekulasjoner og styr rundt det uttaket til 15-kilometeren at.. Vi får se. Det er ikke jeg som skal ta ut laget, men jeg kommer til å være tydelig på hva jeg vil, sier Klæbo til VG etter å ha vunnet 20 kilometeren i Les Rousses.

Han avviser at han bruker energi på uttaket.

– Jeg er ganske god på å slippe det rett gjennom, skal jeg være ærlig. Jeg bruker veldig lite tid på det.

Viaplay-ekspert Niklas Dyrhaug tror det blir vanskelig for Skiforbundet å vrake mannen som har vunnet 14 av 19 renn denne vinteren.

– Det er utrolig vanskelig og små nyanser. Men det er det at Johanens er verdens beste skiløper, og ikke bare det, han er mestvinnende på herresiden gjennom tidene. Han har gått utrolig mye gode skirenn i år, sier Dyrhaug på Viaplay-sendingen.

– Det er utrolig vanskelig å vrake ham, og jeg tror han blir tatt ut til 15 km fri. Basert på kun resultater i år, er jeg enig i at laget Martin har satt opp er best. Men jeg tror det er så vanskelig for ledelsen i Skiforbundet å vrake Johannes hvis han vil gå. Derfor tror jeg han blir tatt ut, slår Dyrhaug fast.

Sundby tror også det ender med at Klæbo får det han vil i VM.

– Jeg er enig med Niklas. Her er politikk viktig og her en ledelsen i en skvis om Johannes, i den posisjonen han er i, sier han har lyst til å gå. Da er jeg redd en av de andre gutta ikke får lov å gå