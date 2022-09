Advarer mot «Haaland-jag»

Pep Guardiola så laget sitt vinne soleklart, og sin norske spiss-stjerne score to. Likevel var han ikke helt fornøyd etter kampen.

BLIR PEPPET: Erling Haaland får instrukser både før, under og etter kampene når han har Pep Guardiola som trener.

Etter knappe 20 minutter lå ballen i nettet etter nok en Haaland-scoring, og etter 67 minutter var jærbuen frampå igjen.

Manchesters blå vant til slutt lett 4–0 mot Sevilla i Andalucia, og Pep Guardiola fikk nok en bekreftelse på at innkjøpet av en nummer 9 var riktig.

I et intervju etter kampen hadde treneren likevel høner å plukke med laget sitt. Og Haaland var i hovedrollen her også.

– Vi spilte ingen god førsteomgang. Vi prøvde å angripe for kjapt, startet han, ifølge Football365.com.

Han fortsatte:

– Noen ganger «ruser» vi for kjapt fordi Erling er der. Han er attraksjonen der oppe, og det vil vi angripe. Vi må være mer tålmodige, sier Guardiola, et mantra han ikke sjelden gjentar.

Men da Guardiola ble spurt om Haalands tilstedeværelse kunne være «problematisk» ble han tydelig i svaret han ga:

– Det var ikke det jeg sa! Jeg foretrekker å ha ham der. Statistikken hans så langt, ikke bare her, men også i andre klubber, er ganske lik. Han har en utrolig teft for mål. Han scoret to fra boksen og hadde sjanser til å score flere. Vi har god scoringsstatistikk nå , og vi prøver å fortsette sånn, sier Pep.

Han berømmet måten Haaland har tilpasset seg, men sier det også er en del av kampene utenom det å score mål som kan være mer vrient å tilpasse seg.

– Men det gjør det mer spennende at han tilpasser seg til måten vi spiller, så vil nivået øke,og det er det vi krever av ham. Når du scorer så mange mål slipper man unna med mye, men både han og vi vet at vi fortsatt kan bli bedre.

Erling Haaland ble tatt av banen etter 71 minutter og byttet med den argentinske unggutten Julian Alvarez.

Neste oppdrag for Manchester City er Premier League-oppgjøret mot Tottenham hjemme, lørdag klokken 18.30.