Landslaget vil strekke seg langt: – VM må gjennomføres for å redde internasjonal langrenn

Sjur Røthe og landslagstrener Eirik Myhr Nossum åpner for å gå i en lang karantene for å få arrangert ski-VM kommende vinter.

Publisert Publisert Nå nettopp

Emil Iversen, Martin Johnsrud Sundby, Sjur Røthe og Johannes Høsflot Klæbo vinker til publikum etter å ha fått gullmedaljene etter VM-seieren på herrestafetten i Seefeld i fjor vinter. Foto: Tore Meek, NTB scanpix

NTB-Espen Hartvig

Mesterskapet er planlagt i perioden 23. februar til 7. mars i Oberstdorf i Tyskland. Pandemisituasjonen gjør svært mye uklart med tanke på konkurranseprogrammet til vinteren.

– Hvis du skal rangere viktigheten av ting, så er det helt klart at VM er det aller viktigste. En full verdenscupsesong kan vise seg vanskelig å gjennomføre slik det ser ut i mange land, sier Nossum til NTB.

– Vi er villige til å strekke oss veldig langt. Om vi så må være i karantene i Tyskland en måned før VM, gjør vi det fordi det betyr så mye for internasjonalt langrenn, fortsetter landslagstreneren.

Landslagstrener langrenn menn Eirik Myhr Nossum. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Røthe tok to gull (30-kilometer og stafett) i VM i fjor. Han er helt klar på at verdensmesterskapet må avvikles – om så uten publikum.

– VM må helt klart være prio én å få gjennomført foran noen verdenscuprenn og det andre. For løperne, de som skal arrangere, FIS og sponsorer av både norsk og internasjonalt langrenn er det så viktig med VM, sier Røthe til NTB.

Tomt?

Vossingen utelukker ikke et ski-VM med ytterst få tilskuere.

– Hvis man kan si at VM går, og det går uansett, vil publikum være der. Kanskje ikke på plass, men via skjermen. I den hverdagen som har vært den siste tiden, har folk fått øynene opp for sosiale medier og hvordan ting kan gjøres digitalt, sier han.

– VM må gjennomføres for å redde internasjonal langrenn. Norsk langrenn er jeg ikke bekymret for, fortsetter Røthe.

LES OGSÅ: Langrennslandslaget innfører strengere koronaregler enn i resten av idretten

Sjur Røthe mener ski-VM trumfer alt den kommende langrennssesongen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Landslagsprofilen har ingen problemer med å gå i karantene.

– Jeg ser hva det betyr for folk å se sport på TV, og nå er de sulteforet. Det vil de være framover også. Så får heller de som er med ta to uker i forkant og to i etterkant av VM i karantene om det må til, sier han.

(©NTB)