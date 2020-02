Fiasko i Mourinhos 150. Champions League-kamp. Tottenham i trøbbel etter hjemmesmell.

José Mourinhos forsvarsplan satt ikke da Timo Werners straffemål senket Tottenham.

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

José Mourinho så fortvilet ut under Tottenhams hjemmemøte med RB Leipzig. Foto: DYLAN MARTINEZ / Reuters

Tottenham - RB Leipzig 0–1

Fjorårets finalist er på vei ut allerede i Champions Leagues første utslagsrunde. Det blir utfallet om ikke Tottenham hever seg mange hakk og tryller frem en snuoperasjon i Leipzig 10. mars.

Selv om hjemmelaget var tamme og tidvis ble utspilt, beskrev José Mourinho kampen som «fantastisk».

– Det er umulig for oss å gjøre det bedre. Jeg har en pistol uten kuler, og dette er en veldig vanskelig kamp. Jeg kan ikke kreve mer av spillerne mine, sa portugiseren i et intervju vist på Viasport.

Utspillet fikk Danmarks landslagssjef Åge Hareide til å reagere.

– Han må være ironisk. Det er en merkelig måte han svarer på i det intervjuet. Han kan umulig være fornøyd med førsteomgangen til Tottenham, sa sunnmøringen i Viasats studiosendinger.

Onsdag var de tyske gjestene klart best i Nord-London. Likevel lever Spurs-håpet siden Werners scoring etter 58 minutter ble oppgjørets eneste. Spissen, som er sterkt koblet til en overgang til Liverpool, var sikker fra ellevemetersmerket.

Straffesituasjonen oppsto da en uoppmerksom Ben Davies sparket ned Konrad Laimer i egen boks. Avgjørelsen var det ingenting å si på.

Timo Werner (i midten) jubler med lagkamerater etter å ha gitt RB Leipzig ledelsen mot Tottenham. Foto: ANDREW BOYERS, REUTERS / NTB SCANPIX

Strålende angrep

Noen minutter senere var Patrik Schick alene med Hugo Lloris, men Tottenhams sisteskanse sto frem med en refleksredning og fikk slått ballen unna. I forkant viste RB Leipzig strålende angrepsspill. Vertene ble regelrett utspilt, og som tidligere i kampen viste ikke høyrebacken Serge Aurier seg fra sin beste side.

Mot slutten av kampen hevet Spurs seg. I det 73. minutt fikk Lo Celso kjempetreff med et frispark, men Peter Gulacsi ga Lloris kamp om å være kampens forgrunnsfigur da han kastet seg i full lengde og slo ballen i stolpen og ut.

I tillegg kom Lucas Moura til en svær mulighet i det 89. minutt. Fra fem meter nikket brasilianeren upresset ballen over mål.

Dermed gikk José Mourinho på tap i det som var hans 150. kamp i Champions League. Han har vunnet 81 av dem.

Lucas Moura depper under Tottenhams 0–1-tap i Champions League. Foto: DYLAN MARTINEZ / X00177

Slo umiddelbart sprekker

Tottenham fikk en nedslående nyhet i oppladningen til onsdagens åttendedelsfinale. Son Heung-min er ute i lang tid etter armbruddet han pådro seg i 3–2-seieren over Aston Villa sist helg. Sørkoreaneren har vært en nøkkelspiller for de liljehvite, som fra før har stjernespissen Harry Kane ute med skade.

Derfor var det kanskje ikke så rart at Mourinho kom til oppgjøret med en klar defensiv plan. Vertene la seg dypt og satset på kontringsspill, men allerede etter to minutter slo det skikkelig sprekker bakover. Bare en blanding av glimrende keeperspill og en dose flaks sto i veien for 0–1.

Først gikk Angeliños skudd via kneet til Hugo Lloris og i stolpen. Deretter dunket Nordi Mukiele ballen inn i boksen i retning Werner, som måtte se Tottenhams målvakt rydde unna hans påfølgende skudd fra kort hold.

Hjemmelaget slet med å takle RB Leipzigs aggressive spillestil, og det ble særlig synlig da de liljehvite prøvde å gjøre noe med ballen. I lange perioder greide Spurs-spillerne knapt å slå flere pasninger på rad.

Refset backstjerne

I første omgang var Steven Bergwijns forsøk på å skyte i det lengste hjørnet etter åtte minutter det eneste Tottenham hadde å by på av farlige situasjoner.

Serge Auriers backspill fikk gjennomgå i Viasports pausesending. Åge Hareide var særlig hoderistende til måten ivorianeren opptrådte på i en situasjon der Werner skjøt ballen rett på Lloris.

– Se på organiseringen til Tottenham. Aurier har ingen anelse om at Werner er bak ryggen hans. Det verste er han ikke gjør et forsøk på å reparere engang, sa Hareide.

Serge Aurier hadde ingen gode opptreden da Tottenham fortjent tapte for RB Leipzig. Foto: DYLAN MARTINEZ, REUTERS / NTB SCANPIX

Atalanta imponerer

I onsdagens andre kamp er Atalanta langt på vei videre til sin aller første kvartfinale i Champions League. Det italienske overraskelseslaget banket Valencia 4–1.

Hans Hateboer scoret to ganger, Josip Ilcic og Remo Freuler en gang hver da hjemmelaget gikk opp i fire måls ledelse på San Siro. Innbytter Denis Tsjerysjevs trøstemål tente et lite håp for gjestene.

Bergamo-laget må spille sine hjemmekamper i mesterligaen i Milano, men har gjort arenaen til sin lekegrind. Onsdag kjørte laget over gjestene fra La Liga.