Fyllingen erstatter nøkkelspiller med fersk norgesmester

Fyllingen har funnet ut hvem som skal fylle tomrommet etter Fredrik Mossestad.

Didrik Wennberg Linderud (til høyre) tok NM-gull med Elverum i romjulen. Her er han sammen med makker på høyrekanten til topplaget, Sigvaldi Gudjónsson. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Lagets nye spiller fra neste sesong er Didrik Wennberg Linderud. Høyrekanten er oppvokst i Elverum og har vært en del av topplagets stall de siste sesongene.

FyllingenBergen bekrefter overgangen på sitt nettsted onsdag.

Linderud har fått med seg fem sluttspillgull, to seriemesterskap og to NM-gull så langt i Elverum, det siste NM-gullet kom i romjulen.

– Morsom utfordring

24-åringen gleder seg til å prøve noe nytt i Bergen neste sesong. Den venstrehendte kanten skal studere jus ved siden av.

– Jeg gleder meg masse til å dra til FyllingenBergen. Det blir en morsom utfordring og jeg tror også det er et godt sted for meg å fortsette min utvikling. FyllingenBergen har de rette ambisjonene og jeg håper jeg kan være med å bidra til at vi kan fortsette utviklingen sammen. I tillegg ser jeg frem til å kombinere jusstudiet som jeg er i gang med sammen med håndballsatsingen, sier Linderud til klubbens nettsted.

Elverumsingen har signert en toårskontrakt. Han har måttet finne seg i å sitte mye på benken bak landslagsspillerne Kevin Gulliksen og Sigvaldi Gudjónsson de siste sesongene, men har overbevist når han har fått sjansen.

– Didrik har vi hatt kontakt med over lengre tid. Han har vært aktuell for oss også tidligere. Nå var endelig timingen der for begge parter og det er vi svært glade for. Selv om han ikke har spilt så mye de siste sesongene kommer han fra en kultur som er veldig sterk i Elverum. Det håper vi også å skape hos oss. I så måte kan helt sikkert Didrik komme inn med erfaring og de rette verdiene, sier Fyllingen-trener Andreas Gjeitrem.

– I tillegg vet vi han er en bra spiller som kommer til å forsterke vår tropp. Vi gleder oss til Didrik er på plass fra sommeren, legger han til.

Linderud har signert en toårskontrakt med Fyllingen.

Fredrik Mossestad, som har spilt i Fyllingen hele karrieren, drar til Sverige og Skövde neste sesong.