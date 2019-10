Petr Cech (37) blir ishockeykeeper: – Henrykt

Den tidligere Arsenal og Chelsea-helten Petr Cech la opp som fotballspiller i sommer. Nå gjør tsjekkeren comeback som keeper, denne gangen i ishockey.

Petr Cech er en av Premier Leagues største keeperprofiler gjennom tidene. Nå begir han seg ut på en ny idrett. Her avbildet før hans siste kamp i fotballkarrieren, mot Chelsea i Europa League-finalen i mai. MAXIM SHEMETOV / REUTERS

Petr Cech er en av Premier Leagues aller største helter gjennom tidene når det gjelder keepere. Tsjekkeren, som spilte for London-lagene Arsenal og Chelsea, har ligaens rekord i antall kamper med null baklengs (202).

Etter å ha spilt for Chelsea i elleve sesonger, meldte Cech overgang til Arsenal i 2015, og spilte i den røde delen av London resten av fotballkarrieren, til han la opp etter forrige sesong.

Cechs siste kamp før han la fotballskoene på hyllen var mot nettopp Chelsea, da Arsenal tapte 1–4 for byrivalen i finalen av Europa League i mai.

Nå gjør Cech comeback som keeper, men i en annen idrett. Ishockeyklubben Guildford Pheonix melder onsdag kveld at Petr Cech har signert en kontrakt med klubben ut denne sesongen. Guildford Pheonix spiller til daglig i Division 2 – South, som er det fjerde høyeste nivået i Storbritannia i ishockey.

Hovedpersonen er selv strålende fornøyd over muligheten.

– Jeg er henrykt for å ha muligheten til å spille med Pheonix for å få kamperfaring. Jeg håper jeg kan hjelpe dette unge laget med å nå målene for sesongen og prøve å vinne så mange kamper sommulig når jeg får sjansen til å spille. Etter 20 år i profesjonell fotball kommer dette til å bli en fantastisk erfaring for meg til å drive med den idretten jeg elsket å se på da jeg var yngre, sier 37-åringen i klubbens pressemelding.

Og den tidligere fotballkeeperen behøver ikke å vente lenge for å få debuten som ishockeykeeper. Ifølge hovedtrener i klubben, Milos Melicherik, vil Cech få sin debut allerede til søndag, da laget tar imot Swindon Wildcats 2.

– Vi er veldig begeistret over at Petr blir med oss i Pheonix og vi ser frem til å se han i aksjon til helgen. Han har forbedret seg mye siden jeg første gang så ham på is, og jeg gleder meg veldig til å se ham spille, sier Meicherik.

Etter at Cech la opp i sommer, ble han også ansatt av gamleklubben Chelsea, der han fikk rollen som teknisk -og prestasjonsrådgiver, ifølge The Guardian.

Målvakten vil bære trøyenummer 39 i Pheonix.

Cech vant blant annet fire Premier League-titler, en Champions League-tittel og fem FA Cup-titler tilsammen i Chelsea og Arsenal.