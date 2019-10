Ranheims spisshelt dundrer løs mot RBK. Nå får han kjeft av sjefen.

Michael Karlsens siste sprell på Twitter blir ikke tatt godt imot av Ranheim-sjef Frank Lidahl.

Ranheim Michael Karlsen er kjent for å være en frittalende person. Christine Schefte / Adresseavisen

«Det e feil når lånesoldata har klippekort foran en trønder med 160 kampa for klubben. @phelland sitt på benken å bryr sæ mest av all. Blør svart og hvit. Defensive kvaliteta blir prioritert i stedet for en som e offensiv og skapende. Det vises på tribunen. Folk bryr sæ ikke lengre».

Denne meldingen la Ranheim-spiller Michael Karlsen ut på Twitter fredag ettermiddag. Pål André Helland-kameraten er kjent som en frittalende person som sier hva han mener. Men nå mener sjefen hans i Ranheim at han har gått for langt.

Sliter med spilletid

Helland har slitt med lite spilletid i årets sesong og fremtiden er uviss for Rosenborg-spilleren.

I torsdagens oppgjør mot Sporting i Europa League kom vingen inn som innbytter de siste ni minuttene av kampen.

Til Adresseavisen uttalte Helland før kampen at det er tungt å ikke få spille.

– Så er «hat» en sterk motivasjon hos meg, og i øyeblikket «hater» jeg valget trenerne har tatt. Da må jeg bare tvinge meg selv til å bli enda bedre, slik at de ikke kan komme utenom meg, sa Helland.

Denne meldingen la Michael Karlsen ut på Twitter fredag ettermiddag. Skjermdump

– Klippekort

Daglig leder i Ranheim Fotball, Frank Lidahl, har ikke sansen for utspillet fra lagets angriper.

– Det er naturligvis høyt under taket i Ranheim og i norsk fotball. Men så er det noe med å forstå sin rolle og plass. Det er ikke Michael Karlsens jobb å mene noe om laguttak og de som spiller i Rosenborg så lenge han spiller i Ranheim, sier Lidahl.

– Er dette noe du kommer å ta opp med ham?

– Absolutt.

Vi har forsøkt å få tak i Michael Karlsen, men han har ikke svart på våre henvendelser.

Daglig leder i Ranheim Fotball, Frank Lidahl, kommer til å ta seg en alvorsprat med Michael Karlsen. Kim Nygård / Adresseavisen

Mener Rosenborg skal tåle dette

Leder strategi, organisasjon, kommunikasjon og samfunnsansvar i Rosenborg, Trond Alstad, har fått med seg tweeten fra Karlsen.

– Hva er din reaksjon?

– Du må stille Ranheim det spørsmålet, sier han ordknapt.

Tidligere Rosenborg-spiller og fotballekspert Jahn Ivar «Mini» Jakobsen mener det er innenfor av Michael Karlsen å legge ut en slik melding på Twitter.

– For det første skal Rosenborg tåle det, og vi skal være glade for at vi har spillere som mener noe, som gjør at det blir oppmerksomhet rundt klubben. Jeg synes ikke dette er så negativt. Det er en personlig melding. Selv om han spiller for Ranheim, så tror jeg nok at han også er litt glad i Rosenborg og ønsker at Rosenborg skal gjøre det bra, sier Jakobsen.

Pål André Helland har slitt med å få spilletid i årets sesong. Ole Martin Wold

Han går ut ifra at Karlsen sikter til David Akintola når han skriver:

«Det e feil når lånesoldata har klippekort foran en trønder med 160 kampa for klubben».

– Jeg ser poenget hans, og jeg er helt sikker på at det er mange andre trøndere og folk som liker Rosenborg som også gjør seg de tankene, sier «Mini».

– Stiller det beste laget

Rosenborg-trener Eirik Horneland sa før torsdagens kamp mot Sporting at han benytter seg av de beste spillerne til enhver tid – uavhengig av kontraktslengde.

– Vi stiller det beste laget for dagen mot Sporting. Mot Molde. Og ut sesongen, sa han til Adresseavisen.