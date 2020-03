Resten av håndballsesongen avlyses

Siste serierunde i herrenes eliteserie blir ikke gjennomført, sier Kolstad-trener Stian Gomo.

Kolstad-trener Stian Gomo er fornøyd med at håndballen velger å stanse nå. Foto: Leikny Havik Skjærseth

– Sluttspillet blir avlyst, og seriekampene til helgen blir så vidt jeg vet også avlyst. Hallen er stengt, treningene er avlyst. Det blir spennende å se hvordan det blir med økonomi og videre fremdriftsplan for å drive en håndballklubb. Vi går en spennende tid i møte, sier Stian Gomo.

Senere torsdag bekrefter Norges Håndballforbund at sluttspillet avlyses.

«Norges Håndballforbund vil de nærmeste dagene se på hvilke konsekvenser beslutningen får for fordelingen av opprykk, nedrykk og europacupplasser.» skriver forbundet.

– Resten av serie i alle divisjoner er avlyst, skriver generalsekretær Erik Langerud i Norges håndballforbund i en SMS til Adresseavisen.

– Kjempefornuftig

Onsdag kveld vant Kolstad 29–26 over Runar i den nest siste serierunden. Da sa Gomo at han håpet de slapp å reise til Oslo for å spille siste serierunde mot Bækkelaget søndag.

Nå får han viljen sin.

– Det var kjempefornuftig av Norsk Topphåndball og Norges Håndballforbund å stoppe nå. Vi må vise at vi tar grep, og prøve å sørge for at denne perioden blir så kort som mulig, sier han.

Sølvkamp

I kvinnenes eliteserie gjenstår to kamper. Sluttspillet og de siste seriekampene ryker også der.

På herresiden er de viktigste plasseringene allerede fastsatt, men det er fortsatt spenning knyttet til sølvkampen mellom Drammen og ØIF Arendal. De to lagene skulle etter planen møtes søndag.

Men den kampen er også avlyst. Det samme gjelder alle kvalik-kamper, bekrefter Erik Langerud overfor Adresseavisen.