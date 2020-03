Eliteserieklubbene får trene fra 1. april

Spillerne kan trene i mindre grupper fra onsdag 1. april.

Rosenborg og resten av eliteserieklubbene kan fra og med onsdag 1. april trene i små grupper. Foto: Berit Roald

Det bekrefter Norsk Toppfotballs (NTF) styreleder Cato Haug overfor VG.

Ifølge avisen fattet NTF mandag kveld et vedtak om at eliteserie- og obosligaklubbene skal følge myndighetenes råd om uteaktivitet. Klubbene ble informert tirsdag morgen.

Det innebærer at spillerne kan trene i små grupper opp til fem personer så lenge alle holder minst én meters avstand fra hverandre.

Det nye vedtaket gjelder fra og med onsdag 1. april.

NTB skriver samtidig at Toppfotball Kvinner, som organiserer Toppserien og 1. divisjon, fortsatt venter på avklaring fra myndighetene om hva som er lov og ikke.

NFF avventer

Norges Fotballforbund (NFF) og Norges Idrettsforbun (NIF) ba sist uke om en avklaring fra Helsedirektoratet for å få tydelige regler.

– Vi venter på svar håper at det kommer i dag eller i morgen, sier fotballpresident Terje Svendsen.

– Hva synes NFF om at Norges Toppfotball allerede nå lar eliteserieklubbene trene?

– Det er også noen som har fotballen som yrke og som må være klare når serien åpner. Det er et dilemma for oss. Når NTF setter i gang trening, er det innenfor de rådene som er gitt om smittevern, sier Svendsen.

– Hva tenker dere om at svaret fra Helsedirektoratet lar vente på seg?

– Vi har respekt for at det er krevende. Helsedirektoratet har mye å tenke på og mange ting som skal gjøres.

Venter på svar fra Helsedirektoratet

NTF ønsket opprinnelig å vente på nye retningslinjer som NFF har etterspurt Helsedirektoratet.

Men siden myndighetene ikke har svart enda, valgte NTF nå å ta grep selv.

– Det er både vår skyld og ikke vår skyld at det har tatt lang tid. Når det har dratt ut så langt i tid, så sier vi at vi følger det som gjelder i dag, så kan man diskutere om det burde skjedd fortere, men nå er det historie, sier styreleder Haug til VG.

Brann bekymret over spillernes mentale helse

Forrige uke fikk NFF beskjed fra Helsedirektoratet om at fotballspillere ikke kunne trene sammen i små grupper hos klubbene. Derfor har spillerne måtte trene individuelt.

Da vi snakket med Brann-sportssjef Rune Soltvedt mandag, var han bekymret over den mentale helsen til spillerne.

– Jeg forstår at dette er en vanskelig situasjon for spillerne, spesielt de som er nye i klubben og egentlig skulle integreres i miljøet. Jeg håper at vi kan få lov til å trene i små grupper, slik at vi kan bygge sosiale relasjoner, sa Soltvedt, før han fortsatte:

– Noen har ikke familien med seg, som er i andre land. Vi har vurdert å la utenlandske spillere reise tilbake til hjemlandet, men vi vet rett og slett ikke om de da får lov til å komme inn til Norge igjen. Det er en krevende situasjon, sa Soltvedt mandag.

Christopher Langeland, arbeidende styreleder i Start En Drøm, sier til Fædrelandsvennen at det er for tidlig å kommentere hvordan Start vil forholde seg til vedtaket. Han kunne tirsdag formiddag heller ikke svare på om Sør Arena vil bli åpnet for spillerne.