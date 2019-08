Bergenser slo knockout på verdenseliten: – Helt fantastisk

Kristian Blummenfelt vant superfinalen i Sveits på overbevisende måte.

Kristian Blummenfelt vant lørdag. Her fra en konkurranse i fjor. Graham Hughes / TT NYHETSBYRÅN

LAUSANNE (BT): Dermed vant bergenseren sin første verdensserie-seier i triatlon i år.

Førstepremien er 30.000 dollar – 275.000 kroner.

Også Gustav Iden og Casper Stornes imponerte i Sveits, uten å klare pallplass.

Alle de norske var fint med etter svømmedelen på 1500 meter. Blummenfelt var ni sekunder bak, mens Stornes og Iden var henholdsvis 21 og 25 sekunder bak.

40 kilometer på sykkel gikk strålende for de norske. Etter sykkeldelen ledet Blummenfelt, og de to andre lå like i hælene.

Før 10 km løping var 23 mann med i seierskampen. Midtveis rykket Blummenfelt, og ingen klarte å hente inn bergenseren.

– Helt fantastisk

– Det var helt fantastisk. Etter en tøff sesong var det flott å avslutte med en seier. Jeg har ventet på dette i lang tid, sa Blummenfeldt på TV-sendingen etter løpet.

Seieren smakte spesielt godt etter at nordmannen falt stygt for to uker siden, i prøve-OL i Tokyo.

– Spesielt etter Tokyo da jeg følte meg veldig sterk, men så endte løpet med en krasj. Da var det godt å vise meg frem, og jeg følte meg sterk, la han til.

– Du har vært nærme før, hvordan føltes det å løpe alene til mål?

– Ja, med tre kilometer igjen føltes det ikke helt bra. Jeg hadde mange blemmer som sprakk og det gjorde vondt. De siste ti minuttene var også veldig tøffe mentalt. Jeg tenkte tilbake til Montreal i fjor da Mario Mola løp forbi meg på den siste kilometeren. Så jeg er fornøyd med å løpe alene inn til mål, sa Blummenfeldt - og smilte bredt.

Gustav Iden ble nummer fire, 47 sekunder bak Blummenfelt. Casper Stornes tok en fin 7.-Plass, 1.33 bak vinneren.