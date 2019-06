AV

– Ha, ha, ha. Nei, da måtte jeg i så fall lyve.

Aftenposten har akkurat stilt et spørsmål til norsk landslagstrener i golf, Niklas Diethelm. Det handler om en fersk norsk idrettshelt. Viktor Hovland spilte seg sist helg til en 12. plass i U.S. Open som amatør. Mandag ble han offisielt profesjonell.

På veien har han slått en rekord satt av golfhistoriens store legende, Jack Nicklaus. Rekorden for antall slag brukt av en amatør i U.S. Open. Viktor Hovland slo den 59 år gamle rekorden. En prestasjon som i golfnasjonen USA er blitt lagt merke til. Hovlands rekordspill får omtalte i alle store TV-kanaler og er nevnt i alt fra lokalaviser til Washington Post og USA Today.

Fakta: Viktor Hovland Født: 18. september 1997 (21 år gammel) Hjemsted i Norge: Oslo Bor nå: Oklahoma City, USA Norsk klubb: Miklagard Golf Meritter: 12. plass i U.S. Open (beste amatør), 32. plass i U.S. Masters (beste amatør), 1. plass United States Amateur Championship i 2018, Norsk mester i 2014. Var ranket som den beste amatøren i verden. Ble profesjonell golfspiller sist mandag. Får delta i de fire neste PGA-turneringen (golfens eliteserie): 20.–23. juni: Travelers Championship, River Highlands i Connecticut 27.–30. juni: Rocket Mortgage Classics, Detroit 4.-7. juli: 3M Open, Twin Cities i Minnesota 11.–14. juli: John Deere Classic, Silvis i Illinois

Bildevisning David J. Phillip / TT NYHETSBYRÅN

En OK golfspiller

Det var den prestasjonen som fikk oss til å spørre den svenske landslagstreneren for Norge om han noen gang hadde sett for seg at Viktor Hovland skulle bryte legende-rekorder.

Etter den innledende latteren, føyde han til, uten å lyve:

– Nei, han viste jo ikke det de første gangene jeg så ham. Han var en talentfull golfspiller. Det jeg så de gangene av en ung Viktor, tydet på at han kunne komme til å bli en OK god golfspiller, sier Diethelm.

Nå har Hovland vist at han er noe langt mer enn en «OK golfspiller». Men få så for seg ham som en golfspiller som skulle sette rekorder på den aller største scenen. Historien til 21-åringen fra Ekeberg i Oslo handler om en ung golfspiller som hadde et umettelig ønske om å trene mer – og stadig mer.

Bildevisning David J. Phillip, AP/NTB scanpix

– Han har vært god hele tiden. Men han har ikke utmerket seg så enormt. Han kom opp i en juniorklasse hvor det var mange gode gutter på laget, sier Øyvind Rojahn, toppidrettssjef i Norges Golfforbund.

Talent i bakgrunnen

Rojahn innrømmer at han ikke helt husker når han møtte Hovland første gangen.

– Det må ha vært på en samling for fem-seks år siden. Han er jo en beskjeden og rolig fyr, så jeg la ikke så veldig merke til ham. Han stakk seg ikke ut, forteller toppidrettssjefen.

Dersom han var en stille beskjeden fyr da han kom i kontakt med det norske landslagsmiljøet, «snakket» han etter hvert med stadig mer tyngde gjennom sitt golfspill. For tre år siden ble han oppdaget av Oklahoma State Universitys sjef for golfprogrammet, Alan Bratton.

Bildevisning Rob Schumacher, USA Today/NTB scanpix

Bratton sørget for stipend ved universitetet. Der har 21-åringen lagt flere alen til sitt spill. Han vant det amerikanske amatørmesterskapet i USA i august i fjor. Han spilte i US Masters tidligere i år, og nå sist helg sørget han for overskrifter i U.S. Open.

– Viktor har fra første dag hatt en utrolig bra treningsmoral. Han er et treningstalent, og det er kanskje det talentet som er viktigst å ha, sier Magnus Ohlsson.

Han er i dag sportslig leder i Oppegård Golfklubb og var trener for Viktor Hovland i perioder frem til han dro til USA for tre år siden.

– Hele tiden er han ute etter å forbedre sin teknikk. Han trener hele tiden. Selv om det er bursdag, er det ikke snakk om feiring. Alt handler om trening og muligheten til å bli bedre, sier Ohlsson.

Bildevisning Eric Risberg, AP/NTB scanpix

Arbeidslivet venter

Mandag denne uken var en spesiell dag for 21-åringen som har sin norske klubb på Miklagard Golf nord for Oslo. Han er nå profesjonell. Som collegespiller ble han regnet som amatør og kunne ikke motta premiepenger. Man mandag rykket han opp. Hans meritter har gitt ham plass i de fire neste PGA-turneringene. Nå skal han spille golf på det aller høyeste nivået.

Det hele begynner torsdag ettermiddag/kveld på TPC River Highlands golfklubb i Connecticut omtrent midt mellom New York og Boston. Da går Hovland sin første runde som profesjonell golfspiller i PGA-turneringen som heter Travelers Championship.

I overkant av 60 millioner kroner ligger i potten. Han kan tjene sine første golfdollar. Han gikk glipp av 241.000 (2,1 mill. norske kr) dollar for 12.-plassen i U.S. Open.

– Tidligere, som amatør, reiste han jo bare tilbake til skolen og forberedte seg til ny konkurranse. Men nå er det levebrødet. Gutten har gått på skolen til nå. Nå skal han ut i yrkeslivet, sier gamletreneren, Magnus Ohlsson.

Bildevisning Eric Risberg, AP/NTB scanpix

Mental styrke og strake slag

Han, og de fleste som kjenner til stortalentet med det gode humøret, er sikker på at han kommer til å fikse golf som yrke også.

– Han har en enorm mental styrke. Han er en «killer» på golfbanen, sier Ohlsson.

– Viktor slår veldig rake slag, og nå slår han også langt nok. Det betyr at han sjelden havner i trøbbel, sier landslagstrener Niklas Diethelm.

– Hovlands spill er slik at han sjelden gjør misser som koster dyrt. Det er jo en kombinasjon av god teknikk og stor mentalt styrke som fører til det. Han er trygg på seg selv. Det ser ut som han nyter livet når han er ute på banen. Smiler og koser seg, sier norsk golfs toppidrettssjef Øyvind Rojahn.

Og hva sier så mannen som nå har gitt golfinteressen en opptur i Norge?

– Det er stilig å ha stått for en slik prestasjon som i U.S. Open. Jeg håper at jeg kan ta med meg disse erfaringene inn i den profesjonelle karrieren og å være i stand til å kjempe for seier i turneringene, sa han til mediene etter søndagens bragd.