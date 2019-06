Presidenten i Norges Bokseforbund frykter folk vil assosiere den «nye» grenen med boksesporten.

Det går for å være den originale formen for boksing, der utøverne konkurrerer mot hverandre kun med nevene.

Resultatet er blodig og brutalt.

Nå har den «nye» kampsportgrenen fått stor oppmerksomhet i USA.

I fjor arrangerte organisasjonen «Bare Knuckle Fighting Championship» (BKFC) det første lovlige og offisielle stevnet på 130 år. Wyoming var da den eneste staten til å tillate sporten.

Til helgen avholdes det til nå største stevnet i Florida, med kjente kampsportprofiler i spissen. Presidenten i organisasjonen garanterer en stor oppslutning på amerikansk TV.

– Vi vil definitivt selge over 100.000 abonnement (til stevnet), sier David Feldman i boksepodkasten Talkbox.

Til sammenligning solgte en av fjorårets største boksekamper, mellom tungvektsgigantene Tyson Fury og Deontay Wilder, i overkant av 300.000 abonnementer i USA, ifølge ESPN. Det var en kamp mange fans hadde ventet på å bli arrangert i flere år.

– Ryker noen tenner

Stanley Hofstædter er den eneste nordmannen som driver med «bare knuckle» på profesjonelt nivå. 41-åringen kommer fra Lyngdal, men har bodd i Kristiansand de siste 20 årene.

– «Bare knuckle» ser mye verre ut enn det er. I en boksekamp får du hundrevis av slag mot hodet, mens her trenger du kun et par før du går ned, sier han.

Hofstædter har drevet med kampsport i 30 år, men ønsket i fjor å prøve noe nytt. Da sendte han en søknad til en engelsk organisasjon.

Han måtte gjennom en rekke fysiske tester. Av 40 utøvere var han var én av seks personer som fikk proffkontrakt.

Debuten kom i slutten av mars i år, under et stevne i Manchester. Da var han uheldig og måtte han gi seg etter et brudd i ankelen på grunn av for stor belastning.

– Selvfølgelig er det farlig og det er ikke for alle. Det ryker ofte noen tenner og håndledd, sier han, som går sin neste kamp 2. november.

Hofstædter mener kampsporten kan få samme oppblomstring som Mixed Martial Arts (MMA) har hatt de siste årene.

Michael Smith / TT NYHETSBYRÅN

– Ikke sport

Til helgen skal Artem Lobov, lagkameraten til verdensstjernen Conor McGregor, møte den tidligere verdensmesteren i boksing, Paulie Malignaggi. Det blir «bare knuckle» sitt hittil største høydepunkt.

Kampsporten blir derimot møtt med avsky fra boksepresidenten.

– Det har ingenting med hva man skal assosiere boksesporten med, sier presidenten i Norges Bokseforbund, Odd Haktor Slåke.

– Vi er en idrett med et klart regelverk. «Bare knuckle» kan få katastrofale følger og jeg vil ikke kalle det en sport, sier han.

Slåke håper at folk ser forskjellen mellom boksesporten og den nye grenen. Presidenten tror også at «bare-knuckle» er et fenomen som vil avta i interesse med tiden.

– De som mener det ikke er en sport må få lov til å mene det. Det var en tid der man mente at boksing og MMA også var for brutalt, sier Hofstædter.

Mener sikkerheten er på topp

Organisasjonen som står bak de kontroversielle stevnene i USA, mener sikkerheten er ivaretatt for utøverne.

«BKFC bevarer den historiske arven av nevekamp, ​​mens man bruker et spesifikt opprettet regelsett som understreker kampsikkerhet», heter det.

Videre står det at kun etablerte kampsportutøvere får lov til å konkurrere, og at dommerne er profesjonelle med solid kampsporterfaring.

Heiko Junge / NTB scanpix

Tidligere proffbokser Ole Klemetsen er både positiv og negativ til «bare knuckle».

– Boksing og andre typer kampsporter er som regel brutalt. Så er det klart at jo mindre beskyttelse det er, jo tøffere og farligere blir det, sier Klemetsen.

– Det å slåss med bare nevene gjorde man i gamle dager. Det er noe som følger med tradisjonen. De som vil drive med det, må få lov til det, sier han.