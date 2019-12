Manuel Pellegrini fikk sparken i West Ham

66-åringen må forlate klubben etter halvannet år.

Manuel Pellegrinis tid i West Ham er over. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP / NTB scanpix

NTB

Det bekreftet West Ham i en pressemelding lørdag kveld.

Årsaken til beslutningen er den siste tids svake resultater. Lørdagens 1–2-tap hjemme mot Leicester var klubbens sjuende på ni seriekamper. London-klubben avslutter året ett poeng over streken, men har riktignok én kamp mindre spilt. Den er mot ligaleder Liverpool.

– Det er med stor skuffelse at vi har kommet frem til denne avgjørelsen. Manuel er en gentleman, og det har vært en sann glede å jobbe sammen med en av hans kaliber, sier klubbeier David Sullivan.

West Ham har tilbrakt mesteparten av sin nyere klubbhistorie på toppnivå, men risikerer nå å rykke ned for første gang siden mai 2011. Forrige sesong endte laget på 10.-plass.

– Det er blitt tydelig at det trengs en forandring for å få klubben tilbake på rett kjøl med tanke på ambisjonene for denne sesongen. Vi følte at det var nødvendig å reagere nå for å gi den nye manageren så mye tid som mulig for å oppnå målet, fortsetter Sullivan.

Pellegrini ledet Manchester City til ligagull i 2014. Han vant også ligacupen to ganger med de lyseblå.

Argentineren er den sjette Premier League-manageren som må forlate klubben sin i inneværende sesong.

Tidligere har Javi Gracia (Watford), Mauricio Pochettino (Tottenham), Unai Emery (Arsenal), Quique Sánchez Flores (Watford) og Marco Silva (Everton) fått sparken.

