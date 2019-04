NRKs sportsredaktør er skuffet etter å ha mistet flere vintersport-rettigheter til konkurrent.

– Det er tungt. Jeg føler en stor skuffelse, samtidig som vi har vært gjennom dette før. Vi har god tid på å stokke oss på beina og skal ikke hvile en eneste dag, slik at vi skal gi et godt tilbud på vintersport også etter 2021.

Det sier NRKs sportsredaktør Egil Sundvor om at NENT Group overtar deler av vintersport-rettighetene til statskanalen etter 2021.

Avtalen gjelder blant annet i verdenscupene i langrenn, skihopp, kombinert og alpint. Det gjelder også VM på ski i de samme vinteridrettene i 2023 og 2025.

– Er du bekymret over om dere vil klare å lage en like god sendeplan hver helg under skisesongen?

– Nei. Vi har fylt det beste og verste av innhold over tre kanaler hver helg. Jeg er mer bekymret over at en annen aktør har fått tak i denne vinterpakken. Jeg håper de kommer til å stelle godt med den, slik vi har gjort, svarer Sundvor.

– Tror du NENT vil få like gode seertall som dere etter 2021?

– Det er helt klart at seertallene vil gå ned. Det er nesten naturlov. Det skal mye til for å samle folket på TV-skjermen, og jeg tror ikke TV 3 vil klare det på så kort tid. Jeg tror de vil bruke strømmetjenester og TV 3 til innholdet, så spørsmålet er hvor mye det vil gå ned med, sier sportsredaktøren.

– Kommer til å miste seere

Hans-Petter Hansen, som driver kommunikasjonsbyrået KommFremm, tror også at NENT Group vil ha færre seere enn NRK.

– Jeg tror de aller mest interesserte vil fortsette å følge med på idretten, uavhengig om det vises på NRK eller andre kanaler. Men så blir terskelen høyere for å abonnere på strømmetjenester og ekstra kanaler, i tillegg til å betale NRK-lisensen. Derfor tror jeg de definitivt vil miste seere som ikke er like «hardcore» interessert enn andre. Og de er vel så mange, om ikke flere. Man kan få et smalere publikum og miste det generelle publikumet, sier Hansen.

– Men så tror jeg NENT vil lage en ordning slik at man for kanskje 50 kroner ekstra i måneden vil kunne få disse ski-kanalene gjennom Get og Altibox. Det blir spennende å se hvordan de løser det, legger han til.

Ingar Næss

– Vi er ikke bekymret

Vegard Klubbenes Drogseth, administrerende direktør i NENT Group Norge, er ikke bekymret for at interessen vil dale etter rettighetskjøpet fra NRK.

– Jeg har lest en del av debatten som har pågått i media, knyttet til interessen for vinteridrett. Vi ønsker å være en partner som fra og med 2021 vil løfte interessen for nettopp disse idrettene, sier han.

Ansvarlig redaktør i Kampanje, Knut-Kristian Hauger, har fulgt rettighetskjøpet til NENT Group tett.

I likhet med Drogseth er han ikke bekymret over at interessen for vintersport vil ha en nedadgående kurve etter kjøpet.

– Det er selvfølgelig et sjansespill. Men jeg tror at TV 3 og Viasat vil holde interessen ved like, og ikke ha alt innhold bak strømmetjenester og betalingsmur. Historien viser også at andre klarer å forvalte arven. Se på TV 2s dekning av OL i Sotsji og Discoverys dekning av OL i PyeongChang, ingen kan vel klage på det, mener Hauger.

Kampanje

Kampanje erfarer at rettighetskjøpet koster én milliard på det norske markedet, og to milliarder på det nordiske markedet.

– Hvordan vil NENTs overtagelse påvirke skisporten?

– Det er vanskelig å si, men hvis jeg var skiforbundene ville jeg ikke feiret like mye som de gjør i TV 3. Det blir spennende å se om betalingsviljen blant sponsorene blir like høy til skiforbundene, ettersom de ikke vil bli like synlige på NRK, som samlet mange seere hver lørdag og søndag, svarer Haugen.

– Kommer ikke til å tulle med betalingsmur

TV-sjef i Carat Norge, Morten Wiberg, er positiv til at NRK mister rettighetene på bekostning av NENT.

– Ettersom jeg driver med det kommersielle innenfor medier, er jeg ganske fornøyd med dette. Det at et så stort innhold går over til en kommersiell aktør fører til mer reklame og gir nye muligheter for annonsørene, sier Wiberg, som ikke tror kvaliteten på innholdet vil bli svekket.

Morten Wiberg

Wiberg tror ikke NENT vil legge noe av innholdet bak betalingsmur i begynnelsen av avtalen i 2021.

– Jeg tror de vil skjønne alvoret, og jeg tror ikke de kommer til å tulle med betalingsmur, det er de ikke tjent med. Hvis de skal bygge en sterk TV-gruppering og bli en sterk formidler må de ha det på åpne kanaler for å samle folket. Det å ha innholdet bak betalingsmur vil skape negativ publisitet og være ødeleggende, mener Wiberg.