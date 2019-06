Fra to gull til null. EM i roing ble et tilbakeslag. Uforutsette hendelser bidro til det.

For det landslagssjef Johan Flodin og mange av utøverne ikke kunne forutse, var at det var roere som i utgangspunktet ikke var helt friske, men som likevel ble med til mesterskapet. De håpet at helsetilstanden skulle rette seg i Luzern. Det gjorde den ikke. De som var forkjølet, kunne ikke ro.

Lettvekter Are Strandli sa fra allerede før mesterskapet at han ikke var helt frisk. Dermed ble han hjemme.

Da hadde ikke makker Kristoffer Brun noen båtplass, inntil han måtte steppe inn i lettvektsfireren. Der ble det sykdomsforfall. Roerne i tre av fem båter tatt ut til EM, opplevde dette.

Må ta en runde med alle

Flodin mener at flere utøvere burde gjort som Strandli, men at det også har vært mangel på retningslinjer. Det må på plass nå.

De etablerte roerne på landslaget kjenner godt til hvordan tegn på sykdom skal meldes. Olaf Tufte, veteranen over alle veteraner, sier det slik:

– Vi må ta en runde med det utvidede laget om hvordan vi håndterer smitte og sykdom. Man må være ærlig overfor seg selv og lagkameratene.

Han var med i en dobbeltfirer, som hadde sitt opprinnelige mannskap, og den eneste farkosten som gikk til A-finale. Der ble det femteplass.

Kjetil Borch, som rodde singlesculler, sier også at man ikke kan risikere at det samme skjer igjen, at sykdom ødelegger i et mesterskap. Neste gang er det VM i Linz i Østerrike, som også er OL-kvalifisering.

Nå var det utøvere som snufset allerede på Gardermoen, og det første som skjedde da de kom til EM var at de ble isolert. Det samme hendte med Kristoffer Brun under VM i fjor, men han var frisk ved avreise og ble matforgiftet i Bulgaria. Det er også noe som rogjengen kan forhindre.

Uansett har bergenseren Brun vært med på to mesterskap som har gått rett vest for hans del.

Manglet gode rutiner

Roerne og deres støtteapparat ser at med nye mennesker inn i gjengen, trengs klarere retningslinjer.

Flodin innrømmer at han ble en smule oppgitt underveis i dette mesterskapet.

– Jeg har meldt inn hva som skjedde til Toppidrettsutvalget. Det må på plass bedre kommunikasjon og rutiner.

I elitegruppen, eller olympisk gruppe om man vil, så har laget over tid skapt rutiner på hvordan medlemmene kommuniserer, og når utøverne skal avstå fra regattaer.

– For unge mennesker, og de som ikke har den samme erfaringen, har ikke dette budskapet vært like greit å forstå. Derfor satt vi igjen med for mye støy. Det var roere som var der som ikke burde vært der, sier Flodin.

Landslagssjefen er ikke ute etter «å ta noen». Han og resten av støtteapparatet er imidlertid helt avhengig av at alle har en felles forståelse av hvordan dette med sykdom skal håndteres.

Flodin forstår at det kan være vanskelig for en ambisiøs og sulten utøver å avstå fra spennende oppgaver ved tendens til forkjølelse, men faren for å smitte andre blir altfor stor.

– Hva skjer videre nå?

– Fysioterapeut Daniel Lilltveit Berge skal ha et kurs for de aktive, der vi snakker gjennom disse tingene. Vi skal jobbe for at dette skal gå i orden.

PS! Neste landslagsoppgave er verdenscup i polske Poznan om snaue tre uker.