Ole Gunnar Solskjær står i fare for å måtte gi slipp på Paul Pogba.

Manchester Uniteds store midtbanestjerne hintet søndag om at han er åpen for å forlate klubben i sommer. Han er for øyeblikket i Tokyo, og det var under et sponsoroppdrag der at han selv begynte å snakke om fremtiden.

– Denne sesongen har kanskje vært min beste. Jeg tror det hadde vært bra for meg å få en ny utfordring en annen plass. Jeg tenker på dette, å ha en ny utfordring et annet sted, sa Pogba ifølge britiske The Guardian.

Pogba ble hentet til United for nesten 900 millioner kroner fra Juventus i 2016, og er ifølge ryktene sterkt ønsket av Real Madrid. I tillegg skal gamleklubben Juventus være lysten på franskmannens tjenester på midtbanen.

– Det har vært mye prat om dette. Jeg har vært tre år i Manchester, og det har vært flott. Vi har hatt noen gode og noen dårlige øyeblikk, men slik er det overalt, sa Pogba.

Men fra klubbens side er det ingen planer om å la franskmannen gå. Ifølge lokalavisen Manchester Evening News, er Pogba fortsatt en del av planene til manager Ole Gunnar Solskjær for neste sesong.

Midtbanespilleren har to år igjen av kontrakten, med opsjon på ytterligere ett år.

Sannsynligheten for en gigantovergang har ikke blitt mindre av at Pogbas agent, Mino Raiola, får lov til å jobbe igjen. Raiola har vært utestengt fra fotballen på grunn av overgangen til et 16 år gammel talent i 2015, men sanksjonene ble fjernet tidligere i juni, skriver den spanske avisen Marca.

Pogba har scoret 24 mål på sine 92 kamper for de røde fra Manchester.