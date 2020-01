Norge topper sin hovedrunde-pulje på målforskjell før kampene starter fredag.

Etter at Ungarn slo Island klart onsdag, falt alle brikkene på plass for fase to av EM.

Dette er stillingen: 1) Norge 2 (32-26), 2) Ungarn 2 (24-18), 3) Slovenia 2 (21-19), 4) Sverige 0 (19-21), 5) Island 0 (18-24), 6) Portugal 0 (26-32).

Ved poenglikhet teller innbyrdes oppgjør.

Kampene i hovedrunden spilles for Norges del fredag, søndag, tirsdag og onsdag. De to beste går til semifinalen.

