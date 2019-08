Tidligere Manchester United-spiller Gary Neville er ikke i tvil: Mohamed Salah spiller ikke i Liverpool om ett år.

Neville kom med den vågale garantien under programmet «The Big Debate» på Sky Sports nylig. 44-åringen, som nå er fotballekspert for TV-kanalen, er også skråsikker på at hans gamle klubb kommer til å vinne Premier League før Liverpool.

Forrige sesong skilte det 31 poeng mellom United (6.-plass) og Liverpool (2. plass), og enda ett poeng opp til seriemester Manchester City. Men Neville er likevel sterk i troen på at det vil snu for hans gamle klubb.

– Jeg kan garantere at Manchester United kommer til å vinne igjen, det er ikke noe problem. De kommer antageligvis til å vinne ligaen før Liverpool, og det sier jeg ikke for å være respektløs, sa Neville under debatten.

– Fantastisk trener

Han forklarte det med at både Liverpool, Manchester City og Tottenham ikke har hatt noen god struktur på å rekruttere spillere de siste 25-30 årene.

– Det er der United er nå, men de kommer til å få det rett snart. De kommer til å få inn de rette folkene som blir ansvarlige for innkjøp. De får en fantastisk trener, forhåpentlig er dette Ole (Gunnar Solskjær), og da kommer de til å vinne igjen. Jeg kan garantere det: Manchester United kommer til å vinne igjen.

Spår Liverpool-nedtur

Neville spår ikke bare en ny gullalder for United, men også en gedigen nedtur for Liverpool.

– Mohamed Salah kommer til å forlate klubben i løpet av tolv måneder, det kan jeg garantere. Man kan se det allerede nå, sa Neville som spilte hele sin karriere i Manchester United (1992-2011).

Salah har kontrakt med Liverpool frem til sommeren 2023.

