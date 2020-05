Sverre Lunde Pedersen ble pappa: – Nå blir det en ny hverdag

Sverre Lunde Pedersen og kona Ingunn Trædal-Lunde fikk sitt første barn denne uken.

Publisert

Sverre Lunde Pedersen er blitt far. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

NTB

– Det er kjempekjekt, og det var en rå opplevelse å være til stede. Nå blir det en ny hverdag, sier Pedersen til VG.

Sønnen Svein, oppkalt etter sin morfar, kom til verden tirsdag 5. mai. Det var to uker før termin og førte til at det ble en spesiell uke for skøyteløperen fra Os.

Onsdag skal han møte til kommende sesongs første samling med skøytelandslaget i Bergen. Det er to og en halv måned etter at Pedersen og skøytekollegene sist var samlet, da de gikk skøyte-VM på Hamar.

