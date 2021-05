Fra 5. divisjon til Eliteserien: Kameraten Hangeland beviste at alt var mulig

I 2017 fikk Morten Jensen, med hjelp fra barndomskamerat Brede Hangeland, muligheten til å besøke Fulham for å lære om treneryrket. Midt under oppholdet i London, ringte telefonen fra Viking.

DUO: Vikingtrenerne Morten Jensen (t.v.) og Bjarte Lunde Aarsheim før kampen mot Brann. Foto: Carina Johansen

Årets versjon av Viking blir med to sidestilte hovedtrenere, i Bjarte Lunde Aarsheim og Morten Jensen. Sistnevnte er et ubeskrevet blad for mange. På fire år har han byttet ut 5. divisjon med Eliteserien.

I tenårene ble den første spiren til en trenerkarrieren sådd. Jensen manglet det lille ekstra for å slå gjennom som fotballtalent i Viking. Han var hverken sterk eller rask, og måtte tenke annerledes. Løsningen: Å bli rask i hodet.

– Som spiller ble jeg tidlig interessert i fotballfaget og begynte å stille spørsmål til mine respektive trenere om valgene de gjorde, sier Jensen til VG.

Bjarte Lunde Aarsheim (t.v.), Bjarne Berntsen og Morten Jensen dannet Vikings trenerteam forrige sesong. Nå er Berntsen borte, mens Aarsheim og Jensen har blitt likestilte hovedtrenere. Foto: NTB / Carina Johansen

Viking-treneren husker godt en hendelse da Stavanger-laget FK Vidar spilte gutter 14-kamp mot Vålerenga.

– Jeg var innbytter, og sa til treneren: Hvis du heller gjør det på denne måten, får vi bedre kontroll på midtbanen. Da jagde han meg ned til oppvarming, og der ble jeg værende resten av kampen, sier Jensen og ler.

Oss mot resten

Det var i nettopp Vidar at trenerkarrieren til Jensen skjøt fart. Rogalendingen ble hentet fra 5. divisjonsklubben Havørn før 2017-sesongen, og ble tippet som nedrykkskandidat i 2. divisjon. Jensen svarte med å implementere en Italia-inspirert trebackslinje.

– Vi ble tippet nord og ned, og brukte det som bensin. Det var en «oss mot resten av verden»-mentalitet, hvor vi følte at vi var underdog i alt.

Vidar endte på 4. plass, hvor seieren mot tradisjonsrike Bryne FK på bortebane ble et høydepunkt.

Morten Jensen (øverst til høyre) ble kjent med Brede Hangeland (t.v.) på ungdomslaget til Vidar. Hangeland har vært banebrytende og vist at det er mulig å lykkes for alle. Nå er det Jensen som skal prøve seg i øverste divisjon i Norge. Foto: Fotballklubben Vidar

Samtidig hadde Jensen fulltidsjobb i oljebransjen. Men livet som fotballtrener hadde gitt mersmak. Han ville bli enda bedre, og lære av de beste. Barndomsvenn og tidligere landslagskaptein, Brede Hangeland, fikset et besøk til London i 2017.

Vendepunktet

I London fikk han komme under huden på både Fulham og Crystal Palace, og han fikk lære av ringreven Roy Hodgson. Den tidligere Viking-, Fulham- og nå Crystal Palace-treneren var veldig imøtekommende, og ba Jensen ha tro på sin egen filosofi.

– Brede har vist oss andre at hvis en er ydmyk og jobber hardt, er det muligheter for alle, forteller Jensen.

Han er ikke overrasket over at Hangeland har fått bli med i trenerteamet til det norske herrelandslaget, og tror det ligger en trenerspire der også.

Jensen lærte mye under oppholdet i London, men det er ikke treningsoppholdet han husker best. Det var da telefonen ringte. Et norsk telefonnummer, som ville ha kontakt med Jensen. Viking banket på døren.

– Det var sommerfugler i magen, og en surrealistisk følelse, samtidig som det føltes riktig, sier Jensen.

På mange måter var det et vendepunkt i karrieren, men det var likevel et valg som måtte diskuteres med hele familien. Å ta trenerjobben i Viking betydde at Jensen måtte halvere lønnen han hadde i oljebransjen.

– Vi ble enige om at vi ofrer noe nå, og går all in.

Jensen ble en del av teamet med Bjarne Berntsen i spissen, hvor han og Bjarte Lunde Aarsheim opererte som assistenttrenere. Sammen skulle de løfte Viking fra OBOS-ligaen, og tilbake til toppen av norsk fotball.

Stavanger-laget er tilbake i Eliteserien, og kan se tilbake på en 5.- og 6.-plass de to siste sesongene, sammen med cuptriumfen mot FK Haugesund desember 2019.

Ny formasjon

Det ble påpekt tidlig at Jensen og Aarsheim kunne bli potensielle hovedtrenere. Tre år og en kontroversiell sparking av Bjarne Berntsen senere har det blitt en realitet. De to hovedtrenerne skal ha ansvar for hver sine områder. Lokal satsing, en tydelig spillestil og fokus på utvikling står i fokus.

– Konklusjonen er at vi er sterkere sammen enn én og én. Vi har ikke sett noen ulemper med dette, til nå har vi bare sett fordeler med å være to, sier Bjarte Lunde Aarsheim til VG.

Vikings største profil, Veton Berisha, har aldri hatt to trenere som hovedtrener.

– Det er spennende, og noe jeg ikke har hatt før. Morten har hovedsakelig ansvar for den offensive delen, mens «Batty» har den defensive delen, forteller Veton Berisha til VG.

– Hvilke fordeler og ulemper er det med å ha to hovedtrenere?

– Fordelen er at de kan fordele «loaden» de vil få, at de har en sparringpartner med hverandre. Jeg vet ikke så mange ulemper, det er ikke så ofte det skjer, men folk har vært litt negative før de har fått prøvd seg, sier Viking-spissen.

Det første store merkbare valget de to hovedtrenerne har foretatt seg så langt er endringen i formasjon. Berntsens 4–3–3 byttes ut med Jensen og Lunde Aarsheims 4–2–3–1.

I VGs spesialsending om trenerduoen, trekker fotballspeider og tidligere sportssjef Tor-Kristian Karlsen frem noen utfordringer for Jensen og Lunde Aasheim.

– Jeg tror det som kommer til å bli en utfordring, er timingen på dette, og måten det skjedde. Hadde man behandlet Bjarne Berntsen med litt mer respekt, inntrykket er det at han ikke har fått respekten han burde fått hvert fall, sier han.

PS. Viking åpnet 2021-sesongen med et brak da de slo Brann hjemme 3–1. Torsdag møter de Rosenborg borte 20.00. Kampen ser du på Eurosport Norge og Discovery+.

