Så mange unge ser fotball: – En utfordring som bør tas på alvor

Super League-pådriverne Florentino Pérez og Andrea Agnelli er redd for at unge svikter fotballen. Seertallene fra TV 2, Eurosport og Nent viser at fotballkamper fenger de eldste i størst grad.

BRÅK: Real Madrid-trener Zinedine Zidane, Manchester United-direktør Ed Woodward og Real Madrid-president Florentino Pérez fotografert i 2017. Både Manchester United og Real Madrid var blant klubbene som skulle ha deltatt i Super League før opptøyene startet . Foto: Nick Potts / PA Wire

Publisert Publisert Nå nettopp

Real Madrid-president Florentino Pérez og Juventus-president Andrea Agnelli var to av dem som gikk i fronten for Super League. Den mektige fotballduoen er henholdsvis prosjektets president og visepresident.

– 40 prosent av ungdom mellom 15 og 24 år har ingen interesse av fotball, har Agnelli uttalt.

– Ungdom synes kampene er for lange, har Pérez sagt.

Tall VG har fått tilgang på for fotballsendingene viser at fotball fenger den eldre garde mest i Norge – ifølge TVOV Undersøkelsen, levert av Kantar.

Fakta Fakta om Super League *Prosjektet virket å være strandet etter at en rekke klubber har trekt seg. * Ligaen skulle vært kontrollert av grunnleggerklubbene, ikke av nasjonale eller internasjonale fotballforbund. * Den skulle hatt 15 faste medlemmer, mens 5 plasser per sesong skulle tildeles på grunnlag av oppnådde resultater foregående sesong. * 12 klubber sa ja til å være med: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United og Tottenham fra England, Atlético Madrid, Barcelona og Real Madrid fra Spania, Inter, Juventus og Milan fra Italia. *Etter store protester fra andre fotballklubber og supportere har de fleste av klubbene trekt seg. Les mer

Hos TV 2 er 83 prosent av seerne over 29 år, hos Eurosport/Discovery er 88 prosent av seerne over 29 år, mens hos Nent/Viaplay er 85 prosent over 29 år.

– Fotballen har utfordringer her som mange andre tradisjonelle idretter i forhold til attraktivitet i yngre målgrupper og rekruttering av brukere. Konkurransen om ungdommen er tøff – ikke bare for idrett, men også andre kulturaktiviteter bredt definert, sier Lasse Gimnes, kommunikasjonsrådgiver i GimCom.

Fakta Demografi for fotballkamper Slik ser målgruppeandelen ut for fotballsendingene, ifølge TVOV Undersøkelsen, levert av Kantar: TV 2 (Rettigheter til blant annet Premier League, Champions League og landskamper) 10–19 år: 7 prosent

20–29 år: 10 prosent

30–39 år: 13 prosent

40–49 år: 15 prosent

50–59 år: 24 prosent

60–69 år: 19 prosent

70–79 år: 12 prosent Eurosport/Discovery (Rettigheter til Eliteserien og OBOS-ligaen) 10–19 år: 4 prosent

20–29 år: 6 prosent

30–39 år: 8 prosent

40–49 år: 12 prosent

50–59 år: 20 prosent

60–69 år: 23 prosent

70–79 år: 27 prosent Viaplay/Nent (Rettigheter til blant annet Champions League, FA Cup og Bundesliga) 10–19 år: 5 prosent

20–29 år: 9 prosent

30–39 år: 12 prosent

40–49 år: 15 prosent

50–59 år: 25 prosent

60–69 år: 22 prosent

70–79 år: 23 prosent Les mer

For TV 2s fotballsendinger er 55 prosent av seerne over 50 år, mens for Discovery og Nent er 70 prosent over 50 år.

Til sammenligning skrev VG i vinter om seertallene for langrenn, som viste at åtte av ti som ser langrenn på TV er over 50 år.

Gimnes sier man ikke må se seg blind på alderssammensetningen, og tror det er mange som følger spillere og profiler uten å se fulle kamper.

MEKTIG: Juventus-president Andrea Agnelli har hatt stor makt i fotballen etter å ha vært leder for den europeiske klubbforeningen frem til Super League-bråket. Her med Cristiano Ronaldo. Foto: ALESSANDRO DI MARCO / ANSA

– Jeg vil tro at svært mange som har interesse for klubber og fotballprofiler svært sjelden ser 2 x 45 minutter med fotball. Også heltedyrkelse er en del av fotballinteressen – som ofte kan være litt uavhengig av selve opplevelsen i 90 minutter med kamp, sier Gimnes.

Han tror norsk fotball har større utfordringer med å nå unge seere en internasjonal fotball på grunn av færre profiler og helter i norsk fotball.

– Jeg ser ingen krise for den internasjonale fotballen og yngre målgrupper, men jeg ser en utfordring – og den bør tas på alvor, sier Gimnes.

– Forstår du bekymringene til Real Madrid-Pérez og Juventus-Agnelli om at fotballen taper unge seere?

– Både ja og nei. De har utfordringer i form av at konkurransen om ungdommens oppmerksomhet blir tøffere og tøffere. Det er viktig at de tar dette på alvor. Men jeg ser ingen krisesituasjon slik Pérez og Agnelli gjør det. Her har vi kanskje en klassisk overdrivelse – nettopp for å realisere de interessene som Real og Juventus har i denne saken, svarer Gimnes.

– Pérez og Agnelli sine eventuelle påstander som at Super League var nødvendig for å sikre unge seere, er like underlig som en del av deres øvrige argumenter for prosjektet, mener Marianne Massaiu, TV-ekspert i Mediacom.

Massaiu trekker frem abstinensen som oppsto et år tilbake da coronapandemien satte stopper for omtrent all sport i verden. Den gang valgte TV 2 å forsøke seg med færøysk fotball.

– Det er helt riktig at unge seere ser mindre på lineært TV. Men som mange andre, ser de TV i større grad når det er attraktiv sport på skjermen. Det er en av flere grunner for at særlig fotballrettighetene har blitt så dyre som de har blitt. De ønsker å følge laget litt, gjerne sammen med foreldrene, og etter hvert med venneflokken. For kanalene har det blitt viktig i forhold til å skaffe seg lojale, betalende strømmeabonnenter, sier Massaiu.

Kanaldirektør Trygve Rønningen i TV 2 mener at fotball favner bredt, også de unge.

Les også Hareide fyrer løs mot Real Madrid-presidenten: – Så forkastelig som det går an å bli

– Deler dere bekymringene til Agnelli og Pérez om at unge seere vil svikte fotballen?

– Utviklingen av selve idretten er det vel karer som Agnelli og Pérez som er nærmest til å svare for. Vår interesse ligger i å utvikle TV-produktet og fotballopplevelsen maksimalt. Gjør vi det godt og riktig er det ingen grunn til å frykte at både unge og gamle fortsatt kommer til å flokke seg rundt fotballen, svarer Rønningen.

Thomas Horni, pressesjef for NENT, er også positivt. Han forteller at Borussia Dortmund-kamper med Erling Braut Haaland har slått flere rekorder det siste året – uten at han kan dele dette i detalj.

– Vi opplever ikke at de unge seerne har forsvunnet fra fotballen. De unge er storforbrukere av strømming, og på Viaplay opplever vi sterk vekst når det kommer til våre fotballsendinger – det gjelder også i høyeste grad de yngre aldersgruppene, sier Horni.