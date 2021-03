Johaug svarer svensk journalist: – Jeg er ikke feig

OBERSTDORF (VG) Therese Johaug (32) slår knallhardt tilbake mot Aftonbladets langrennsjournalist Petra Thorén som kalte henne feig foran stafetten.

ANKERKVINNE: Therese Johaug sendte Helene Marie Fossesholm ut på sisteetappen foran Russland. Foto: Bjørn Steinar Delebekk, VG

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Thorén har dekket langrenn i flere tiår. I en kommentar i Aftonbladet torsdag refset journalisten den norske landslagsledelsen for å legge ankeretappe-ansvaret på 19-åringen og VM-debutanten Helene Marie Fossesholm.

– Det var en feig beslutning av Johaug selv, skrev Thorén.

Og da eksploderte det i innboksen til Thorén. Den svenske journalisten har fått rundt 100 hatmailer etter at hun kalte Johaug feig.

FIKK TILBAKEMELDINGER: Dette er en av e-postene Aftonbladet-journalisten fikk torsdag formiddag. Foto: PRIVAT

Les også Lekende lett norsk stafettgull etter svensk fiasko: – Ingen trodde vi skulle klare det

– Hvor er motet, Therese Johaug? spurte Thorén i kommentaren.

– Den eneste i det norske laget som har en sjanse til å gå fra Frida Karlsson, er Therese Johaug. Men veteranen, lagets glinsende stjerne som står i en klasse for seg, velger å sende junioren for å slå lagets siste straffe, skrev Thorén.

REAKSJON: Ikke alle var enig med innholdet i Petra Thoréns kommentar foran stafetten. Foto: PRIVAT

Les også Norsk stafett-endring i siste liten: – Et taktisk spill

Therese Johaug ble engasjert, litt undrende og veldig tydelig da hun ble konfrontert med beskrivelsen «feig» i pressesonen en halvtimes tid etter at gullet var sikret.

– Hun må stå for det hun sier. Hvis hun mener at jeg er feig og at Ole Morten er feig, så får hun ta den kritikken hun får mot det, sier Johaug til VG.

Den norske langrennsdronningen sa ja til å være ankerkvinne i VM for to år siden. Da tapte hun mot svenske Stina Nilsson.

– Jeg er ikke feig, fastslår Johaug.

Les også Johaug mest overlegen siden 60-tallet: – Formidabelt

SVENSK JOURNALIST: Petra Thorén er journalist i svenske Aftonbladet. Foto: Terje Pedersen / NTB

32-åringen fra Dalsbygda tok sitt tredje VM-gull i Oberstdorf torsdag. Hun økte Norges ledelse fra to til 20 sekunder på Russland, før hun sendte Fossesholm ut. VM-dronningen Johaug mener Thorén gikk hardt ut mot henne.

– Hun går ut med en krass melding, og feigt og feigt, vi tenkte hva som er best for laget. Grunnen til at vi vinner er at vi kjører vårt sterkeste kort på tredjeetappen og at vi fikk en luke. Da kan du spørre hvor feigt det er. Rett og slett, sier Johaug som jublet og skrek av glede sammen med Tiril Udnes Weng, Heidi Weng og Helene Marie Fossesholm etter stafetten.

Svensk smørefiasko

For det ble drama på stafetten da Jonna Sundling tapte 12 sekunder til Norge på førsteetappe. Og verre skulle det bli, Charlotte Kalla tapte hele ett minutt og 30 sekunder etter en smørebom hvor det svenske smøreteamet tok på seg all skyld.

Tiril Udnes Weng, som gikk førsteetappe, kom med et stikk til svenskene:

Derfor ble det aldri noen duell mellom Johaug og Ebba Andersson på tredjeetappe eller Fossesholm og Frida Karlsson på sisteetappe. Norge vant overlegent foran Russland og Finland, Sverige ble nummer seks, to minutter bak Norge.

– Skulle vi slå Sverige, som var vårt hovedmål, så trodde vi på forhånd at vi ikke hadde hatt sjanse med Therese på sisteetappen. Om Therese og Frida hadde gått ut sammen på ankeretappen, så trodde ikke Therese at hun hadde gått fra Frida. Therese trodde heller ikke at hun hadde slått henne i spurten. Dermed var vårt beste våpen å sette Therese på tredjeetappe. Basta, sier Ole Morten Iversen til VG etter stafetten.

– Å beskylde Therese og meg for å være feige, det er litt på kanten. Om hun trodde stafettoppsettet var feighet så undervurderer hun oss, sier Iversen om Petra Thoréns utspill.

Charlotte Kalla var nedbrutt etter sin etappe, da gullet glapp allerede etter 2. etappe:

– Forstår det var taktisk valg

Journalisten selv tar det hele med stor tro. Hun understreker at hun selvfølgelig ikke har noe imot Norge.

– Se der, at Therese har tid og kraft til å svare på spørsmål om kommentaren når hun tar stafettgull, det får man takke for, sier Thorén og fortsetter:

– Jeg forstår at det er et taktisk valg. Og nå etter løpet er det lett å si at det ikke var feigt, for det ble aldri fight. I min verden hvor Sverige hadde hatt perfekte ski, så kunne det blitt sånn at Frida Karlsson jaget Fossesholm, og da er jeg ikke sikker på at Norge hadde vunnet stafetten. Og dét er det som var kritikken, at ikke Johaug med rutine og erfaring går inn og sier at hun tar den etappen. Men nå kan vi bare si: Gratulerer Dalsbygda, sier Thorén.

– Hva står det i e-postene du har fått?

– At jeg er en motbydelig kjerring. At jeg er fullstendig kunnskapsløs og at jeg aldri har fått til noe som helst selv. Men det er også e-poster fra svensker, som spør hvorfor jeg håner de norske, svarer Thorén og legger til at hun liker nordmenn veldig godt.

Fossesholm bød på gulldans:

Les også Svensk smøresjef innrømmer bom: – Vi tar all skyld

NRKs ekspert Fredrik Aukland kom også med kritikk av uttaket onsdag. Det har ikke fått noe særlig oppmerksomhet.

– Jeg ville valgt Johaug på siste. Det er et enormt stort ansvar på en junior. Samtidig er Johaug i så god form at hun kunne ristet av seg Sverige før en spurt i denne tøffe løypa, sa Aukland til NRK og sammenlignet med VM i 2009, da Marthe Kristoffersen som junior var ankerkvinne og gikk Norge inn til 4. plass.

– Hun møtte en enorm motgang i etterkant og tok det fryktelig tungt. Hun brukte lang tid på å komme seg etter det, sa Aukland til NRK om Kristoffersen.

– Hvorfor er ingen sure på ham? Det tar litt ekstra når vi i Sverige vender oss mot Norge, sier Thorén.

Norges ankerkvinne forteller at Johaug tilbød seg å gå ankeretappen.

– Vi tok alle den etappen vi mente ville være best for laget, sier Fossesholm til VG.

Publisert Publisert: 4. mars 2021 18:20 Oppdatert: 4. mars 2021 18:47