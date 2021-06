England i ekstase over «kronprins»: – Fabelaktig

LONDON (VG) England-fansen har etterlyst Jack Grealish og Jadon Sancho, og krever mer av Harry Kane, men det var Bukayo Saka som stjal showet – et steinkast unna der han vokste opp.

SAKA ER BIFF: Gareth Southgate omfavner stjerneskuddet Bukayo Saka etter en imponerende prestasjon på Wembley. Foto: Neil Hall / POOL / EPA POOL

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Gutten fra vest-London startet sin første kamp i et mesterskap, foran 22.500 kravstore engelskmenn på Wembley, men det så ut som han aldri hadde gjort annet.

Han var hverken sist eller nest sist på ballen da England scoret i 1–0-seieren over Tsjekkia, men utenom det gjorde han det meste. Aldri før har en engelsk tenåring gjennomført flere driblinger enn Sakas fem i en VM- eller EM-kamp.

Med ham på banen var et tregt, forsiktig og tannløst England forvandlet til et hurtig, sultent og farlig kollektiv. Prestasjonen hans på høyre kant gjorde ham fortjent til prisen som banens beste spiller.

Les også Englands mest etterlyste slo til: – Sensasjonell

I ITV-studio satt Arsenal-legenden Ian Wright og snakket om en unggutt med «gyllen» fremtid.

– Først og fremst: Takk, Ian. Han har alltid støttet meg, smiler Saka på den digitale pressekonferansen etter kampslutt.

– Hva er det som gjør at du som 19-åring klarer å spille så tilsynelatende uanfektet i din EM-debut?

– Jeg prøver bare å fortsette med det jeg har gjort hele sesongen, sier unggutten som var en åpenbaring i Arsenal-drakt med fem mål og tre målgivende pasninger.

– Det var en stor kamp. Uten tvil en av de største i karrieren min. Jeg hadde hele dagen til å tenke på at jeg kom til å starte. Men jeg tror på Gud og meg selv, og treneren og lagkameratene mine tror på meg. Når du har alt det, gir det deg mer selvtillit enn nerver, sier Arsenals stjerneskudd til VG.

Han skulle egentlig ikke starte kampen. Men ettersom Ben Chilwell og Mason Mount måtte isoleres på grunn av nærkontakt med den coronasmittede skotten Billy Gilmour, måtte manager Gareth Southgate kaste om på planene.

– Det var i morges, sier Saka om når han fikk beskjeden om at han fikk starte.

– Jeg vil ikke si at det var vanskelig mentalt, jeg har trent, ventet, sett og lært. Jeg har ventet på muligheten min. Jeg er glad for at sjefen trodde på meg og ga meg sjansen. Da måtte jeg bare gi alt, sier han.

Les også England-sjefen til VG: – Kanes verden er mye mer komplisert

Han ga så mye at Southgate et øyeblikk virket stum av beundring da han fikk spørsmål om Saka på den digitale pressekonferansen.

– Bukayo, ja …

– Jeg kan ikke snakke varmt nok om ham. Han har gjort seg fortjent til denne muligheten. Prestasjonene hans på trening siden han sluttet seg til troppen, har vært enestående. Vi har snakket om å bruke ham i noen av de foregående kampene. Han fortjente sjansen og han tok den. Han var fabelaktig, sier Southgate.

Jordan Henderson beskriver også Saka som «fantastisk».

De engelske avisene er ikke uenige:

«Velkommen til Bukayo Sakas sommer», skriver The Guardian-kommentator Jonathan Liew, som kaller ham «Wembleys nye kronprins» og mener han «gjorde hva han ville den første timen».

The Times gir ham 9 på børsen – banens beste – og kaller ham «sensasjonell».

Daily Mail kårer ham også til banens beste med karakteren 8. De kaller startplassen hans for et «sjokk».

«Men det blir vanskelig for Southgate å vrake ham etter dette», konkluderer storavisen.

Publisert Publisert: 23. juni 2021 06:59