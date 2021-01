Helleland om Besseberg-rapport: – Ikke overrasket

Tidligere WADA-topp Linda Hofstad Helleland har full tiltro til den knusende rapporten om tidligere IBU-president Anders Besseberg (74).

TIDLIGERE WADA-TOPP: Linda Hofstad Helleland er ikke sjokkert over opplysningene som fremkom i gårsdagens IBU-rapport om Anders Besseberg. Foto: Hallgeir Vågenes

– Dette er på ingen måte overraskende. Som visepresident i WADA fikk jeg en orientering av amerikansk etterretning om hvordan internasjonal idrett styres, og kreftene som står bak, sier hun.

I dag er hun distrikts- og digitaliseringsminister i den norske regjeringen. Men i perioden 2016 til 2019 satt hun som visepresident i Verdens antidopingbyrå (WADA). I det samme styret satt Anders Besseberg, som en representant for internasjonal idrett.

Helleland opplevde at de to befant seg på to ulike planeter.

– I mitt aller første møte med Anders Besseberg, så fikk jeg en forsvarstale for Russland, med beskjed om at jeg måtte gå tilbake på arbeidet med å forsvare rene utøvere og jobben for mer åpenhet. Jeg skulle ikke tro på det jeg hørte om russiske idrettsorganisasjoner. Det gjorde at vi ikke hadde noe med hverandre gjøre etter det. Vi delte ikke det samme verdigrunnlaget, sier politikeren i dag.

Bessebergs norske forsvarer Christian B. Hjort er forelagt Hellelands uttalelser i denne saken.

«Besseberg ønsker ikke å kommentere enkeltuttalelser så lenge saken er under etterforskning. Han fastholder at det ikke er grunnlag for korrupsjonsanklagene mot ham» skriver Hjort i en e-post til VG.

Torsdag presenterte en granskningsgruppe nedsatt av IBU sine konklusjoner etter å ha intervjuet 60 personer og gått gjennom 70.000 dokumenter. Resultatet var knusende for Anders Besseberg, som ble koblet til sexarbeidere, gratis jaktturer og dyre klokker.

I HARDT VÆR: Tidligere IBU-president Anders Besseberg er siktet for grov korrupsjon. Foto: Magnar Kirknes

Mannen som styrte internasjonal skiskyting i 26 år før han måtte gå av, er nå siktet for grov korrupsjon av Økokrim. Hun mener det er naivt ikke å tro på den kulturen som Jonathan Taylor, granskningsutvalgets leder, beskriver.

– Hvordan opplevde du Det internasjonale skiskytterforbundet mens du satt i WADA?

– Som en forsvarer av det bestående i internasjonal idrett. Jeg fikk beskjed om å ikke tro på beskyldningene mot Russland.

– Har du hørt lignende historier som det rapporten beskriver tidligere?

– Ja, gjennom flere år. Det er ikke mye nytt i rapporten. Men det er viktig å understreke at selve saken er under politietterforskning. Samtidig er jeg glad for at vi nå har en rapport som beskriver en ukultur som jeg har forsøkt å varsle om over lengre tid. Internasjonal idrett har derimot gjort alt de kan for å stoppe meg og mine fordi de verner om den måten idretten drives på, sier Helleland.

