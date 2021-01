Gull-Marcus foran X Games: – Jeg skal ikke lyve

Norges snowboardgullgutt Marcus Kleveland (21) mener forholdene er «helt syke» og at slopestylen i prestisjefylte X Games Aspen lørdag kveld norsk tid kan bli et bra show – men tilføyer at han ikke vil lyve.

GODE MINNER: Marcus Kleveland (21) vant slopestyle i X Games Aspen i 2017 og 2018 (bildet). Lørdag kveld norsk tid er han igjen blant gullfavorittene i Colorado-byens prestisjekonkurranse på brett og ski. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Publisert Publisert Nå nettopp

– Det er litt stusslig. Jeg skal ikke lyve. I bunnen av bakken står det bare to personer som viser deg veien til scooteren. Det er helt tomt for publikum. Det er en annerledes tid, sier Marcus Kleveland til VG med hensyn til at årets største happening ikke tillater tilskueradgang.

Aspen i Colorado ligger åtte timer bak Norge.

Natt til lørdag kjører Marcus Kleveland og Fridtjof Sæther Tischendorf snowboardsportens nye «Kleveland»-øvelse, Knuckle Huck. I fjor knep han 2.-plassen i comebacket etter sitt lange skadefravær, før han vant gullmedaljen i X Games Norge i Hafjell i begynnelsen av mars – og corona bråbremset fortsettelsen.

Les også Snowboardstjernenes flymareritt: 66 timer til X Games

Etter 3. plass i Laax Opens slopestyle forrige helg – og en strabasiøs reise på 66 timer – er Marcus Kleveland, Mons Røisland og Ståle Sandbech (tok en annen og kjappere rute) klar for den beste norske disiplinen lørdag.

X Games Aspens slopestylekonkurranse vises på NRK 3 fra klokken 20.55.

– Dette er den beste slopestylen X Games har lagd. Før var det sinnssykt store rails (gelender). Nå er de mindre, og dermed blir risikoen mindre. De må tenke på kjørerne også, at det kan føles skummelt for oss. Det er godt å kunne kjenne seg komfortabel, sier Marcus Kleveland.

Han er også invitert til Big Air rett etter slopestylekonkurransen (cirka 22.00 norsk tid).

KLAR FOR LØRDAG: Slopestyleløypa i Aspen. Foto: Kelsey Brunner / The Aspen Times

Kanadiske Darcy Sharpe (24) vant Aspens slopestylekonkurranse i fjor, foran Mons Røisland på 2. plass. Marcus Kleveland vant i 2017 og 2018. På spørsmål om hvem han tror vil være i tetsjiktet denne gangen, foruten ham selv og Røisland – og OL-sølvvinner Sandbech hvis hans skadede ankel plager ham for mye – svarer Marcus Kleveland at han faktisk ikke har sett særlig mange konkurrenter i slopestyleløypa, som inneholder fire hopp.

Les også To år etter skrekkskaden: Endelig skikkelig comeback

De norske lever og trener i sin coronaboble, som konkurrentene gjør det i sine.

– Men Red Gerard (20) kjører psykobra, og Sven Thorgren (26), sier Marcus Kleveland med tanke på favoritter i startfeltet som teller 10 kjørere.

Amerikaneren vant OL-gullmedaljen i Pyeongchang for tre år siden og bronsemedaljen i X Games Aspen i fjor. Svensken vant slopestyle i X Games Norge for fire år siden og bronsemedaljen i Aspen i 2015.

Du husker kanskje denne Kleveland-klassikeren foran OL i Pyeongchang for tre år siden?

Årets VM i regi av Det internasjonale skiforbundet FIS i Calgary i Canada er avlyst.

Årets X Games Norge 2021 vil bli arrangert i corona-amputert utgave i Marcus Klevelands hjemmebakke på Dombås 3. april (påskeaften), før organisator Henning Andersen etter planen vil slå til med et gigantisk X Games Norge med «alle» internasjonale ski- og snowboardstjerner i OL-byen Lillehammer 11.–13 mars 2022, etter Beijing-OL.

DRØMMEARENA: Slik ser arrangøren av X Games Norge for seg at 2022-evenementet skal ta seg ut i Lysgårdsbakken i Lillehammer. I tillegg er planen at noen konkurranser skal skje i Håkons hall og i Hafjell. Foto: Sahr

Kulturdepartementet har bevilget 15 millioner til 2021-arrangementet. Ifølge 2022-budsjettet vil Dombås kun bruke tre millioner og overføre resten til neste år. Totalen for Lillehammer-konkurransene, inkludert en ny bevilgning fra kulturdepartementet på 15 millioner, ender dermed på nær 42 millioner.

Ps! Birk Ruud og Ferdinand Dahl er norske freeski-deltagere i Aspens X Games. Birk Ruud (sølv i fjor) er klar for Big Air natt til søndag norsk tid og slopestyle klokken 18.55 søndag, sammen med Dahl. NRK 3 viser begge konkurransene.

Publisert Publisert: 29. januar 2021 20:22