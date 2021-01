Mange millioner på vei til Sarpsborg: – Spesielt hyggelig

Krépin Diatta (21) er på vei til Monaco. Det betyr at Sarpsborg 08 kan glede seg til mer klirring i klubbkassen.

HERJET: Krépin Diatta var en kjempesuksess i Sarpsborg 08. Nå kan han gi nye penger i kassa til gamleklubben. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Det senegalesiske stortalentet ble solgt fra Østfold-klubben til belgiske Club Brugge for tre år siden. VG omtalte den gangen at klubben fikk i underkant av 25 millioner kroner for salget av spilleren.

Men som VG varslet den gangen, sikret Sarpsborg seg også gylne klausuler som kunne gi enda større inntekter i fremtiden. Nå er fremtiden her.

Franske og belgiske medier melder torsdag at Diatta, som har storspilt i den belgiske ligaen og vist seg frem i Champions League, er så godt som klar for den franske storklubben AS Monaco.

De belgiske avisene Het Laatste Nieuws og Het Nieuwsblad rapporterer om en overgangssum på rundt 20 millioner euro. Det tilsvarer nesten 205 millioner kroner.

Ifølge VGs opplysninger får Sarpsborg hele 12,5 prosent av summen Club Brugge mottar når de selger angrepsspilleren videre.

Her kan du se Diatta herje med Vålerenga høsten 2017:

Skulle Diatta bli solgt til Monaco for 205 millioner kroner, må man først trekke fra fem prosent i solidaritetsmidler. Av disse har Sarpsborg rett på 10 prosent igjen. Det innebærer rundt én million kroner.

Deretter tar man de 195 millionene som gjenstår, og trekker fra summen Sarpsborg solgte for (25 millioner).

170 millioner kroner er dermed grunnlaget for utregningen av Sarpsborg videresalgsklausul. 12,5 prosent av dette tilsvarer 21,25 millioner kroner.

Det betyr at Sarpsborg, med videresalg og solidaritetsmidler, kan forvente å få drøye 22 millioner kroner – omtrent like mye som de solgte spilleren for i utgangspunktet.

VG presiserer at Diattas overgangssum til Monaco ikke er bekreftet, men at kilder med god kjennskap til saken har bekreftet utregningen.

– Vi har videresalgsprosenter på alle spillerne vi selger herfra. Prosentsatsen kan vi ikke kommentere, for det er konfidensielt. Noen ganger er den lav, andre ganger er den høyere, sier sportssjef Thomas Berntsen i Sarpsborg 08 til VG.

Han bekrefter at de har fått med seg rapportene om at Diatta nærmer seg Monaco.

– Hvis han skulle bli solgt dit, kommer det antageligvis til å bli en hyggelig deal for oss, sier Berntsen, som understreker at Sarpsborg 08 ikke lider noen økonomisk nød etter salgene av Jørgen Strand Larsen (Groningen) og Ismaila Coulibaly (Sheffield United, utlånt til Beerschot) i fjor:

– Vi er veldig avslappet i forbindelse med dette. Både Jørgen, Krépin og Ismaila gjør det veldig bra i klubbene sine, så vi er sikre på at det vil dryppe mer på oss i de sakene der.

Daglig leder Espen Engebretsen følger spent med på utviklingen i Diatta-saken.

– Dette er en del av driften vår. Før dette eventuelle videresalget har vi solgt for rundt 140 millioner kroner de siste fem årene. Det er en helt bevisst strategi at vi skal hente unge spillere, utvikle dem og slippe dem videre, og at vi skal ha en god klausul for videresalg som gjør at det kan leve lengre. Det er det vi har bygget klubben, økonomien og anleggene våre på, sier han til VG.

Han omtaler et videresalg som Diatta som «enda bedre» enn å selge en spiller som allerede er i klubben.

– Det viser at vi har spillere som er godt trente for et høyere nivå. Det er spesielt hyggelig, og veldig deilig, sier Engebretsen.

