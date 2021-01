PGA fratar Trump prestisjetung golfturnering

PGA of America offentliggjorde sent søndag kveld at de fratar Trump Bedminster majorturneringen PGA Championship i 2022.

NEDTUR: Donald Trumps golfbane i New Jersey fratas PGA Championship i 2022. Foto: HANNAH MCKAY / Reuters / NTB

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

– Ledelsen i PGA of America stemte i kveld for å benytte seg av retten til å terminere avtalen om 2022 PGA Championship på Trump Bedminster, sier PGA-president Jim Richerson.

– Det tydelig at en gjennomføring av PGA Championship på Trump Bedminster vil være skadelig for merkevaren PGA, sier han videre.

PGA Championship er én av fire majorturneringer på PGA-touren hver sesong, og er med det blant verdens mest prestisjetunge golfturneringer.

Banen har én gang tidligere arrangert en major, da de arrangere kvinnenes U.S. Open i 2017.

– Vi har et flott partnerskap i med PGA of America og er utrolig skuffet over avgjørelsen, sier en talsperson for Trump-organisasjonen, melder ABC News, skriver NTB.

– Dette er et brudd på en bindende avtale, og de har ingen rett til å avslutte avtalen, sier talspersonen videre.

Trump-organisasjonen eier og driver 17 golfbaner rundtom i verden, skriver NTB.