Halvor Egner Granerud: – Jeg har et hode som er glad i å surre og gå på egen hånd

Halvor Egner Granerud (24) har fått bedre kontroll over hodet sitt med mental trening. Det har bidratt til å gjøre ham til storfavoritt i Hoppuka.

NY SEIER: Halvor Egner Granerud vant i Engelberg før jul. Foto: GRZEGORZ MOMOT / PAP

Etter fem triumfer på rad i verdenscupen i hopp forklarte han i et digitalt møte med norske journalister rett før jul om hvordan han har fått «orden» på hodet:

– Jeg driver med mental trening. Jeg har et hode som er glad i å surre og gå på egen hånd. Jeg har tilnærmet meg et par teknikker for å ha litt mer kontroll på det.

– På hvilken måte?

– På vei til hoppbakken ser hodet allerede for seg hvordan det vil være etter å ha hoppet kjempelangt. Jeg har lært meg å gjøre narr av de tankene, sånn at de ikke stjeler fokus fra det jeg faktisk skal gjøre, forklarte Halvor Egner Granerud.

På spørsmål om hodet rett og slett har lett for å fare av sted, svarte hopperen:

– Ja, jeg føler egentlig det. Det har jo vært noe som har gjort meg litt ukonsentrert og bygd opp mer spenning i kroppen enn hva som kanskje er hensiktsmessig.

Granerud la til:

– Samtidig kan det også føre til litt problemer med å sovne. Du lever deg så inn i det som skjer oppe i hodet. Jeg føler det er deilig å ha lært et par teknikker for roe det ned.

Halvor Egner Granerud snakker likevel ikke om at det er én eller to knapper som har gjort at ting har snudd seg.

– Det er mer det at jeg har bygd opp alt på nytt. Jeg har terpet på de samme tingene fra starten på sommeren til det siste rennet før jul. Det er ikke én ting som har gjort at det løsnet. Det har ikke vært noe magisk.

– Det viktigste for min sportslige prestasjon er at jeg er tro mot de kjedelige arbeidsoppgavene.

Ryoyo Kobayashi, Thomas Morgenstern og Janne Ahonen er blant de få som har seks verdenscupseirer på rad.

– Hvor viktig er det for deg å få den sjette?

– Ikke kjempeviktig, men det er klart at det hadde vært kult å bli en del av det selskapet. Det er en ekstra motivasjon gjennom jula.

PS! Halvor Egner Granerud har droppet hopping i julen. Han har i stedet trent fysisk.

