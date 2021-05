Manchester United – Liverpool utsatt

Storkampen mellom Manchester United og Liverpool er utsatt etter protestene på Old Trafford.

Det ble bekreftet 16.45. Sky Sports-reporter Geoff Shreeves sier følgende på Sky Sports:

– Vi har akkurat blitt fortalt av Premier League at kampstarten er utsatt. Det vil ikke bli kampstart 17.30 i ettermiddag. Foreløpig har vi ikke noe nytt starttidspunkt.

– Jeg har akkurat fått nyhetene om at spillerne holdes på hotellrommene. Sikkerheten deres er viktigst, sier Shreeves.

Det er snakk om at kampen skal starte kl. 19.30, men ingenting er bekreftet ennå.

BBC skriver 17.39 at en avgjørelse rundt kampen videre er ventet straks fra Premier League.

TV 2s programleder, Jan-Henrik Børslid, sier like før klokken seks at Premier League Productions har gitt beskjed om at kampen vil spilles søndag.

Premier League Productions-reporter Ian Irving, sier i en oppdatering vist på TV 2 at arenaen er sikret og at jobben med å gjøre den klar for kampstart kan starte.

Like etter klokken seks melder Manchester Evening News at spillerne fremdeles er ved spillerhotellet The Lowry.

Sky Sports’ fotballekspert Gary Neville mener det kan være best å utsette kampen til mandag.

– Jeg lurer på hvorvidt å spille i morgen kan være det mest passende. Spillernes hoder er trolig ikke så fokuserte, sier Neville.

Like før klokken fem melder Manchester Evening News at Michael Oliver har kommet seg inn på Old Trafford og at lagbussene samtidig blir gjort klare utenfor spillerhotellet Lowry. Protestene utenfor Old Trafford eskalerte kort tid etter og Manchester Evening News meldte at supportere skal ha kastet flasker på politiet, som i tur svarte med slå tilbake folkemengdene. Halv seks meldes det at politiet har fått demonstrantene unna arenaen.

Flere supportere har samlet seg utenfor spillerhotellet, hvor det ropes «vi bestemmer når dere spiller»:

Det var store protester utenfor Old Trafford og en rekke supportere tok seg inn på banen i løpet av ettermiddagen. Fansen viste sin misnøye med Uniteds amerikanske eiere, Glazer-familien. Sinnet mot eierne har vært stort i mange år og har eksplodert etter den mislykkede flørten med Super League.

Manchester United-spillerne og Ole Gunnar Solskjær har fremdeles ikke forlatt spillerhotell, The Lowry.

Hjemmesiden til Premier League har sluppet lagene til kveldens kamp. Om lagene til slutt skal få lov til å sparke i gang kampen, går disse spillerne ut fra start:

Manchester United (4-2-3-1): Henderson – Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw – McTominay, Fred – Greenwood, Fernandes, Pogba – Rashford

Liverpool (4-3-3) Alisson – Alexander Arnold, Kabak, Phillips, Robertson – Fabinho, Thiago, Milner – Firmino, Salah, Mané.

