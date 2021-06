Gauseth om Kastrati: – Hadde ikke blitt behandlet sånn i Mjøndalen

Det ble temperatur mellom Mjøndalen-kaptein Christian Gauseth og Kristiansund-trener Christian Michelsen etter 1–1 oppgjøret torsdag kveld. Tema: Flamur Kastrati.

PÅ BENKEN: Flamur Kastrati beskrev det som et personlig tap å ikke skulle møte kompis Christian Gauseth på banen. Foto: Ørn Borgen

Kristiansund-spiss Flamur Kastrati har knapt samlet spilleminutter så langt i årets sesong. Det får Mjøndalen-kaptein Christian Gauseth til å reagere.

– Du vet den ørretfileten du vet du har, men glemmer bort. Og den amerikanske blandinga med gulrøtter og erter. Bak der - der ligger Flamur Kastrati. Han er så langt bak i fryseboksen nå, stakkar, fleiper Gauseth.

Men det blir raskt en langt mer seriøst tone.

– Jeg synes det er veldig, veldig rart. Han hadde ikke blitt behandlet sånn i Mjøndalen, for å si det sånn. Når du går inn og løfter en klubb, gjør alt du kan og er profesjonell – det er ikke sånn jeg liker at gode gutter og spillere blir behandlet.

KLAR TALE: Christian Gauseth er kjent for å ha sterke meninger - dette var ikke et unntak. Foto: Terje Bendiksby

Dette får Kristiansund-trener Christian Michelsen med seg og skyter tilbake.

– Han bør vel heller konsentrere seg om det han skal.

Like etter får han mulighet til å svare på den harde kritikken fra Gauseth, og sender med det et stikk tilbake.

– Jeg hørte det var noe, og det var vel i kjent Gauseth-stil regner jeg med. Jeg vil først og fremst skryte av Flamur for måten han håndterer dette på. Han er helproff, en støttespiller for meg og et forbilde for guttene i KBK.

– Det er tydelig at han kapteinen i Mjøndalen ikke skjønner hva det går i. Han har mye å lære av Kastrati på det området der, fortsetter han.

På vei ut av intervjusonen, i farten forbi Mjøndalen-kapteinen, uttrykker Michelsen hva han mener til hovedpersonen selv. Gauseth blir tydelig oppgitt når han får beskjed om å ikke være så negativ hele tiden.

– Du tør ikke si det som det er. Jeg sier det jeg mener. Jeg mener Flamur burde få spille, og det har jeg ingen problemer med å stå for. Du trenger ikke gå vekk, raser Mjøndalen-spilleren tilbake i det Michelsen forlater området.

STØTTESPILLER: Flamur Kastrati er tydelig ute i kulden i KBK, men Christian Michelsen beskriver han som en viktig støttespiller. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Kastrati selv forholder seg rolig til trenerens beslutning. Spissen har vært i Kristiansund siden sommeren 2018, men har ikke blitt enig med klubben om forlengelse av kontrakt når den utløper i kommende månedsskifte.

– Det er selvfølgelig bittert. Jeg vet hva jeg har å bidra med, og det tror jeg de fleste her vet også. Sånn er det.

I forkant av oppgjøret har både Gauseth og Kastrati meldt at de gleder seg til å møte hverandre på banen. Med sistnevnte som benkvarmer ble ikke dette tilfelle i gårsdagens kamp.

– For meg er det et tap, et personlig tap og ikke skulle spille mot Gauseth og vinne - jeg tror ikke jeg har tapt mot han før, glimter KBK-spissen til.

– Vi har hatt mange gode møter og herlige fighter før. Men jeg har en følelse på at jeg kommer til å møte han Kastrati på banen igjen snart, forteller Gauseth på sin side.

